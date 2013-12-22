کشاورزان حاشیه رودخانه "کشف رود" مورد حمایت قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی، ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه ی کارگروه نجات "کشف رود" با بیان این که دفتر فنی استانداری موظف به بررسی وضعیت 42 کیلومتر از مسیر رودخانه واقع بین تصفیه خانه های پرکندآباد تا اولنگ است، اظهار کرد: پس از انجام بررسی های لازم توسط کمیته ی کارشناسی، در صورت امکان و تصویب در مراجع مربوطه ورود به حریم شهر مشهد، مسوولیت حفاظت از آن به شهرداری واگذار خواهد شد.

وی افزود: همچنین به منظور ساخت تصفیه خانه ی محلی در محل رودخانه، آب منطقه ای و آب و فاضلاب مشهد اقدامات لازم جهت ارائه فراخوان جذب سرمایه گذار بخش خصوصی را در دستور کار قرار خواهند داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی حمایت از کشاورزان که در حاشیه ی این رودخانه اقدام به کاشت گل های تزیینی و درختان صنوبر کرده اند را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در همین راستا باید بر اساس نیازِ شهرداری به این تولیدات، با کشاورزان منطقه قراردادهای لازم منعقد شود.

واحدی ادامه داد: به منظور حمایت از کشاورزان و پرهیز از کشت صیفی جات در حاشیه ی رودخانه ی کشف رود، اداره کل منابع طبیعی نهال های مورد نیاز را به کشاورزان تحویل و محصولات آن ها را خریداری می کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی شرکت آب و فاضلاب مشهد را موظف به تدوین طرح های کوتاه، میان و بلندمدت به منظور رفع مشکلات پیش روی رودخانه ی کشف رود کرد و تصریح داشت: سایر دستگاه های اجرایی نیز می توانند ایده های خود جهت تدوین این طرح به دبیرخانه ی کارگروه ارسال کنند.

واحدی با اشاره به تهیه ی نقشه ی محدوده ی ممنوعه ی کشت سبزیجات توسط اداره کل محیط زیست گفت: همچنین این اداره کل از آبیاری محصولات کشت شده در حاشیه ی رودخانه با فاضلاب خام جلوگیری به عمل خواهد آورد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برای واحدهای صنفی حاشیه ی رودخانه که در گذشته نسبت به تخلیه ی فاضلاب در کشف رود مبادرت داشته اند، اخطاریه ی کتبی صادر و برخی به دلیل تکرار به مراجع قانونی ذی صلاح معرفی شده اند و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری در جهت ساخت تصفیه خانه های محلی در مجاورت رودخانه پرداخت و عنوان داشت: مراحل ساخت یکی از این تصفیه خانه ها به صورت آزمایشی طی شده و جهت دعوت از سرمایه گذاران به منظور تکمیل طرح در روزنامه های کثیرالانتشار فراخوان صورت خواهد گرفت.

واحدی از اتمام پاکسازی 26 کیلومتر از حریم بسیار آلوده رودخانه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: اعتبار مورد نیاز جهت اجرایی شدن این طرح 300 میلیون تومان است که از محل اعتبارات مربوطه تامین خواهد شد.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد شرکت آبفای مشهد و اداره کل محیط زیست استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلیه فاضلاب توسط تانکرها در رودخانه را در جلسه ی آینده ی کارگروه ارایه دهند همچنین دستگاه های اجرایی که در جهت اجرای مصوبات کارگروه کوتاهی کنند به مراجع قانونی معرفی می شوند.

وی از دبیرخانه خواست برنامه ی عملیاتی و مسئولیتی مصوب را به تفکیک دستگاه ها در اختیار رسانه ها قرار دهد.