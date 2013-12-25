کمبود غذا مهمترین علت صید و شکار قوهای در معرض انقراض / فرود 10 هزار قوی مهاجر در سرخرود

مسعود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با اینکه همه ساله آغاز مهاجرت قوهای شمالی به سرخرود و فریدون کنار از هفته اول دیماه آغاز می شد امسال تاکنون حدود 6 هزار قو در این منطقه فرود آمده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد آنها به بیش از 10 هزار قطعه برسد.

وی با بیان اینکه هر قو به طور متوسط در هر سه روز حدود یک کیلو دانه مصرف می کند اظهار داشت: در حال حاضر برای این تعداد قو در منطقه روزانه نیازمند 2 تا 3 تن دانه ذرت و گندم هستیم تا نیازهای غذایی این پرندگان برطرف شود.

محمدی با بیان اینکه قو یکی از پرندگان در معرض انقراض و مورد حمایت در کل جهان است تصریح کرد: در هیچ سرزمینی در دنیا این تعداد قو در کنار هم وجود ندارد و این یکی از ارزشمند ترین سرمایه‌ای زیست محیطی کشور است.

این فعال محیط زیست با اشاره به کشتار و تلفات بیش از هزار قطعه قو سال گذشته در این منطقه مهمترین علت تلفات اینگونه ارزشمند را کمبود غذا عنوان کرد: در صورتیکه در منطقه به مقدار کافی غذا برای این تعداد قو وجود نداشته باشد پرندگان برای یافتن غذا از سرخرود که امنیت آن بیشتر از اطراف است پراکنده شده و شکارچیان و سود جویان آنها را شکار و یا برای فروش غیر مجاز به دام می اندازند.

وی با شاره به اینکه سال گذشته سازمان محیط زیست 6 میلیون تومان اعتبار برای تهیه غذای قوهای مهاجر اختصاص داد افزود: با اینکه سال گذشته تنها حدود 6 هزار قو در منطقه سرخرود فرود آمدند بازهم این پرندگان با کمبود غذای فراوان مواجه شدند و اگر کمکهای مردمی نبود میزان تلفات از 1000 قطعه هم بیشتر می شد بنابراین چنانچه امسال مردم به یاری این پرندگان با ارزش نشتابند میزان تلفات بسیار بالاتر می رود.

مدیر انجمن حمایت از پرندگان مهاجر گفت: چنانچه مردم تصمیم به کمک مالی برای خرید ذرت و گندم برای این پرندگان منحصر به فرد داشتند می توانند با شماره تلفن 09111171880 تماس بگیرند.

به گزارش مهر، سرخرود نزدیک امل منطقه ای است که چند سالی است در بین شهرهای مازندران به میهمانی قوها معروف شده است. مهدی گلی که مردم به او لقب پدر قوها را دادند انقدر در حفاظت این پرنده های بهشتی کوشا است که هر شب در کانکس کنار ابگیر سرخرود کنار قوها کشیک می دهد انجمن حمایت از پرندگان مهاجر سرخرود و سایر تشکل های زیست محیطی سرخرود از عموم مردم دوستدار طبیعت تقاضای کمک مالی برای تهیه ذرت جهت تغذیه این جمعیت قوها را دارد و امیدوار است مردم همچون سالهای پیش در حفاظت این پرنده های زیبای مهاجر نقش پر رنگی داشته باشند.