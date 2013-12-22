به گزارش خبرگزاری مهر، سفرنامه «پنجره‌های تشنه» در مراسمی با حضور و سخنرانی حجت الاسلام شهاب مرادی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت، حجت الاسلام تکیه‌ای، معاون فرهنگی مسجد جمکران و از اعضای هیئت امنای ساخت ضریح و مهدی قزلی، نویسنده این کتاب رونمایی می‌شود.

مهدی قزلی، نویسنده و روزنامه‌نگار به سفارش هیئت امنای ساخت ضریح امام حسین (ع)، مواجهه مردم شهرهای مختلف کشورمان با ضریح امام حسین را نظاره کرده و گزارشی از آن را در کتابی با عنوان «سفرنامه ضریح امام حسین» روی کاغذ آورده‌ است.

به گفته این نویسنده تمام افرادی که درگیر کار انتقال بودند باهم یکسان بودند و همگی به خاطر شیعه بودنشان و عشقی که به امام حسین داشتند، ضریح را همراهی کرده‌بودند. به همین دلیل هم هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشت و دغدغه همه یکی بود. حتی رفتار مردم از قم تا تهران، تهران تا جنوب و نهايت در كربلا در مواجهه با ضريح امام حسين (ع) يكسان بوده‌ است.

نکته قابل ذکر اینکه عنوان این کتاب به پیشنهاد مرتضی سرهنگی بوده که پس از اجماع، عنوان پیشنهادی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری انتخاب شده است.

همچنین قرار است پرچمی که روی قبر حضرت امام حسین (ع) قرار داشته در این مراسم به اهتزاز در آید.

گفتنی است این مراسم ساعت 10:30 روز یکشنبه هشتم دی‌ماه در تالار مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه تقاطع خیابان حافظ برگزار می‌شود.