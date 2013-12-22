به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اقدام باید به سنتی حسنه در برگزاری مراسم عزای اهل البیت تبدیل شود تا مردم و مجموع شرکت کنندگان در مراسم های معنوی با ائمه و سیرت ایشان بیش از پیش آشنا شوند.

وی تصریح کرد: وجود بیش از 8 هزار هیئت عزاداری در استان خراسان رضوی می تواند به عنوان یک ظرفیت عظیم در راستای ترویج فرهنگ معرفی کتاب قلمداد و در این راستا گام های بلندی برای شناساندن اهل بیت(ع) برداشته شود.

شمقدری ادامه داد: فرهنگ عاشورای حسینی بهمراه معرفی کتاب می تواند زمینه رشد و بصیرت آحاد مردم از آن قیام تاریخی را در جامعه اسلامی به همراه داشته باشد.

گفتنی است طرح معرفی کتاب در مراسم عزاداری دهه آخر صفر حسینیه مرحوم آیت الله جواد خامنه ای (ره) با معرفی 10 عنوان کتاب در زمینه ترویج فرهنگ عاشورایی اجرایی خواهد شد.