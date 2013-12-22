به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن ملکی ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: بسیاری از ادارات و نهادهای این استان فاقد پارکینگ هستند که این خود در ایجاد سد معبر و افزایش ترافیک موثر است.
وی بخش دیگری از علل ترافیک در این شهر را ناشی از مشکلات فرهنگی دانست و اظهار داشت: برای رفع این مشکل باید دستگاههای فرهنگی نسبت به رشد فرهنگ شهر نشینی تلاش کنند.
ملکی افزود: پلیس راهور استان به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک آموزش برون سازمانی را در دستور کار قرار داده و در این راستا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی لازم در مراکز پیشدبستانی، مهد کودکها، دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها و نهادها و سازمانها کرده است.
وی آموزش و برخورد با متخلفان ترافیکی را در تغییر رفتار آنان موثر دانست و گفت: آلودگیهای زیست محیطی، تصادفات، راهبندانها و تردد خودروها از عوارض روحی و روانی افزایش بار ترافیکی است.
70 درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین 70 درصد تصادفات را ناشی از خطای انسانی دانست و گفت: رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی خطاهای انسانی را در رانندگی کاهش می دهد.
وی از کاهش 20 درصدی تصادفات درون شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: میزان تصادفات در شش ماه اول سال جاری به نسبت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
ملکی همچنین به نمایشگاههای اتومبیل یاسوج در بلوار عدل این شهر اشاره کرد و گفت: فعالیت این نمایشگاهها موجب صلب آسایش مردم و افزایش بار ترافیکی شده است.
وی بیان داشت: با متخلفینی که اقدام به انسداد خیابان و افزایش بار ترافیکی در این نقطه کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
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