به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن ملکی ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: بسیاری از ادارات و نهادهای این استان فاقد پارکینگ هستند که این خود در ایجاد سد معبر و افزایش ترافیک موثر است.

وی بخش دیگری از علل ترافیک در این شهر را ناشی از مشکلات فرهنگی دانست و اظهار داشت: برای رفع این مشکل باید دستگاههای فرهنگی نسبت به رشد فرهنگ شهر نشینی تلاش کنند.

ملکی افزود: پلیس راهور استان به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک آموزش برون سازمانی را در دستور کار قرار داده و در این راستا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی لازم در مراکز پیش‌دبستانی، مهد کودک‌ها، دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها و نهادها و سازمان‌ها کرده است.

وی آموزش و برخورد با متخلفان ترافیکی را در تغییر رفتار آنان موثر دانست و گفت: آلودگی‌های زیست‌ محیطی، تصادفات، راه‌بندان‌ها و تردد خودروها از عوارض روحی و روانی افزایش بار ترافیکی است.

70 درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین 70 درصد تصادفات را ناشی از خطای انسانی دانست و گفت: رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی خطاهای انسانی را در رانندگی کاهش می دهد.

وی از کاهش 20 درصدی تصادفات درون شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: میزان تصادفات در شش ماه اول سال جاری به نسبت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

ملکی همچنین به نمایشگاه‌های اتومبیل یاسوج در بلوار عدل این شهر اشاره کرد و گفت: فعالیت این نمایشگاهها موجب صلب آسایش مردم و افزایش بار ترافیکی شده است.

وی بیان داشت: با متخلفینی که اقدام به انسداد خیابان و افزایش بار ترافیکی در این نقطه کنند، برخورد قانونی خواهد شد.