به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهميت بهره گيري از منابع ارزي بانك توسعه اسلامي در توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي كشور، ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي، حميد چيت چيان وزير نيرو و علي طيب نيا وزير اقتصاد در جلسه فوق العاده اي كه دیشب در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، ضمن بررسي آخرين وضعيت پروژه هاي اقتصادي حوزه آب، برق و انرژي استفاده كننده از محل اعتبارات مصوب بانك توسعه اسلامي، در خصوص رفع موانع و برطرف کردن مشكلات به وجود آمده بر سر راه عملياتي شدن اين پروژه ها، تصميم گيري و مقرر شد، هرگونه مانع عملياتي شدن اين پروژه ها برطرف شود.



علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در سخناني در اين جلسه، بر بهره گيري حداكثري از منابع بانك توسعه اسلامي و عملياتي شدن پروژه هاي زيرساختي اقتصادي كشور كه به دلايل مختلف، موانعي بر سر راه اجرا و منتفع شدن كشور از مواهب آن فراهم آمده است، تاكيد كرد.