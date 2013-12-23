وقف در زمینه های پژوهشی و علمی بهترین نوع وقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین رضا برنجکار عضو هیئت مدیره انجمن کلام حوزه علمیه قم با بیان اینکه وقف این قابلیت را دارد که به بسیاری از کارهای علمی و پژوهشی کشور جهت دهد، بیان داشت: بی تردید پژوهشها و تولیدات علمی مختلف که در نهادهای پژوهشی کشور صورت می گیرد مسیر جامعه را به سمت خاصی عوض می کند.



وی افزود: افرادی که می خواهند اموالشان را وقف کنند باید بدانند هدفشان از وقف کردن چیست و اگر می خواهند تأثیر مثبتی در جامعه پس از خودشان برجای بگذارند. پس چه تأثیری مثبت تر و مهم تر از پژوهشهای علمی است؟ بنابراین بهترین وقف کردن در زمینه های پژوهشی و مسائلی است که جامعه به آن نیاز دارد.



استاد پردیس قم دانشگاه با بیان اینکه امور وقفی به دو دسته امور خیریه و امور علمی و پژوهشی تقسیم می شود، تصریح کرد: مردم متدین اگر می خواهند وقفی انجام دهند که اثر مثبتی در جامعه داشته باشد بدانند وقف در زمینه پژوهشهای اسلامی از مهمترین وقفهایی است که در جامعه نسبت به آن نیاز احساس می شود.



برنجکار با تأکید بر ضرورت آگاه سازی و تبلیغ برای ترویج فرهنگ وقف، گفت: باید از تریبون های مختلف و رسانه ها سنت حسنه وقف را احیاء کنیم و این آگاه سازی در مردم صورت گیرد که همه فقط در یک زمینه خاص وقف انجام ندهند و تبیین شود که در چه زمینه هایی در جامعه نیاز به وقف کردن احساس می شود.



وی در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت نقش مسئولان در تقویت فرهنگ وقف در جامعه تصریح کرد: متولیان وقف باید مردم را به این اطمینان برسانند که موقوفات در راستای هدف واقفان حرکت می کنند، چراکه برخی تصور می کنند اموال موقوفه در راستای هدف واقف نیست و این بزرگترین آسیبی است که می تواند مانع از نهادینه شدن فرهنگ وقف و بی اعتمادی مردم شود، لذا باید با اقدامات تبلیغی شفاف آثار و برکات وقف را به مردم نشان دهیم تا آنرا در زندگی روز مره خود لمس کنند.