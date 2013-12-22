محمد آزموده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت هر چه زیباتر شدن جزیره هرمز، بیان داشت: به‌زودی یادمان شهدای جزیره هرمز و میدان صیاد نیز در این جزیره احداث می شود.

وی ضرورت چنین اقداماتی را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: امروز جذب گردشگر یکی از فراگیرترین اقدامات برای کسب سرمایه است.

شهردار هرمز بیان داشت: هر چند استان هرمزگان و به تبع آن جزیره هرمز از جاذبه‌های گردشگری بهره‌مند است اما هرقدر این جاذبه‌ها را بیشتر کنیم گردشگران بیشتری هم جذب و در نتیجه سرمایه افزون‌تری هم کسب خواهیم کرد.

آزموده در ادامه از کشیدن تصویر بزرگ‌ترین نقاشی آداب و سنت جزیره هرمز در ابتدای خیابان ورودی جزیره هرمز خبر داد و افزود: در این نقاشی دیواری، تصاویری از ماهیگران و حجاب زنان بومی و همچنین مراسم زار و موسیقی بومی محلی ترسیم می‌شود.