۱ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۹

آزموده به مهر خبر داد:

بزرگ‌ترین نقاشی دیواری از آداب و سنن مردم جزیره هرمز کشیده می شود

هرمز - خبرگزاری مهر: شهردار هرمز از کشیدن تصویر بزرگ‌ترین نقاشی دیواری از آداب و سنت های قدیمی جزیره هرمز در ابتدای خیابان ورودی این جزیره خبر داد.

محمد آزموده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت هر چه زیباتر شدن جزیره هرمز، بیان داشت: به‌زودی یادمان شهدای جزیره هرمز و میدان صیاد نیز در این جزیره احداث می شود.

وی ضرورت چنین اقداماتی را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: امروز جذب گردشگر یکی از فراگیرترین اقدامات برای کسب سرمایه است.

شهردار هرمز بیان داشت: هر چند استان هرمزگان و به تبع آن جزیره هرمز از جاذبه‌های گردشگری بهره‌مند است اما هرقدر این جاذبه‌ها را بیشتر کنیم گردشگران بیشتری هم جذب و در نتیجه سرمایه افزون‌تری هم کسب خواهیم کرد.

آزموده در ادامه از کشیدن تصویر بزرگ‌ترین نقاشی آداب و سنت جزیره هرمز در ابتدای خیابان ورودی جزیره هرمز خبر داد و افزود: در این نقاشی دیواری، تصاویری از ماهیگران و حجاب زنان بومی و همچنین مراسم زار و موسیقی بومی محلی ترسیم می‌شود.

