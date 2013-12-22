همایش «یاوران وقف» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در تشریح برنامه های هفته وقف امسال اظهار کرد: همایش «وقف و رسانه» طی هشتم دی‌ماه سال جاری، در تالار وحدت برگزار خواهد شد و همچنین همایش «وقف و بانوان» نیز 14 دی‌ماه با حضور بانوان واقف برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سایر برنامه های این هفته گفت: همچنین امسال همایش «یاوران وقف» به صورت ملی ــ استانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به نشست مشترک مدیران اوقاف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آستانه هفته وقف اشاره و عنوان کرد: نشست‌های صنفی وقف و ایستگاه‌های «همه واقف باشیم» به صورت استانی طی هفته وقف برپا می‌شوند.

وی از دیگر برنامه‌های استانی هفته وقف را برگزاری نشست با استادان دانشگاه و حوزه‌های علمیه، دیدار با واقفان خیراندیش و برپایی نمایشگاه عملکرد سازمان اوقاف برشمرد و گفت: افتتاح پروژه‌های عمرانی موقوفات و بقاع متبرکه نیز در دستور کار قرار دارد.