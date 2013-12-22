به گزارش خبرنگار مهر، حسين توكلي، ظهر يكشنبه در مركز هاشمي نژ‍اد جهاد كشاورزي خراسان رضوي اظهار كرد: امروزه اگر كسي در دانش كشاورزي ورود پيدا كند مشكل بيكاري نخواهد داشت.

اگرمحدوديت هاي مالي برطرف شود، سطح كيفيت آموزش افزايش خواهد يافت

وي با بيان اينكه ميان مركز تحقيقات جهاد كشاورزي و مركز جامع كاربردي تعامل خوبي برقرار است ادامه داد: اگرمحدوديت هاي مالي برطرف شود، سطح كيفيت آموزش افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره اهميت آموزش در زندگي بشري و رابطه آن با بهره وري و توليد افزود: آموزش وابسته به سه عامل سرمايه براي فراهم كردن بستر كار و اشتغال، تكنولوژي و فرآوري براي پيشبرد كار و نهايتا مهارت و تخصص است.

آموزش منجر به افزايش آگاهي مي‌شود

رئيس مركز جامع كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي با بيان اينكه صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه با وجود سرمايه و مهارت فرد مي تواند بدون ابزار تكنولوژي به موفقيت برسد افزود: آموزشي كه منجر به افزايش آگاهي شود مي تواند موثر باشد.

وي تاكيد كرد: آموزش موثر بايد به صورتي باشد كه يافته هاي علمي را در زندگي فرد عملياتي كند و اين موضوع با راه اندازي دانشگاه جامع كاربردي محقق شد.

توكلي با بيان اينكه جهاد كشاورزي براي پيگيري اهداف خود نيازمند ارتقا سطح علمي بخش كشاورزي است، افزود:تربيت دانشجويان با مهارت كشاورزي و داراي تحصيلات علمي و رسمي به ارتقا كشاورزي در كشور كمك می کند.

بزرگترين مركزآموزش علمي و كاربردي كشاورزي كشور در خراسان رضوي

وي با اشاره به اينكه بزرگترين مركزآموزش علمي و كاربردي كشاورزي در خراسان رضوي مشغول به كار است بيان كرد: رويكرد اين است كه به داشجويان 40 درصد تئوري و 60 درصد عملي آموزش ارائه شود.

رئيس مركز جامع كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي افزود: اين دانشگاه ظرفيت اين را دارد تا 30 هزار دانشجو را در رشته هاي مختلف آموزش دهد.

ظرفيت‌هاي آموزشي خاص

وي بيان كرد: 220 راس دام در دامداري براي آموزش هاي عملي در اختيار دانشگاه است و در اين مركز دامداري، مرغداري ، گل خانه، آزمايشگاه و پايلوت شير به صورت كارخانه در دسترس دانشجويان است.

رئيس مركز جامع كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: در كنار اين ظرفيتهاي موجود مادي از حضور 200 نفرمدرسين خبره براي آموزشهاي تخصصي بهره گرفته شده است.

توكلي تاكيد كرد: در اين مركزمسائل و مشكلات بخش كشاورزي را رصد مي كنيم و با بهره گيري از160 نفر محقق متخصص همراه با وزارتخانه و سازمان جهاد كشاتورزي كار آموزش و تحقيقات را در كنارهم انجام مي دهيم.

كارشناس ارشد دامپروري ارگانيك و فرآورده هاي نوين لبني

رئيس مركز جامع كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: در حال حاضر دو دوره دانشجوی كارشناس ارشد در رشته هاي دامپروري ارگانيك و فرآورده هاي نوين لبني در این دانشگاه پذیرفته شده است.

توكلي با بيان اينكه هدف از توليد رفع چالش هاست گفت: دانشجويان كارشناسي ارشد اين مركز چالش های تولید در بخش کشاورزی را در قالب پايان نامه دسته جمعي پیرامون مسائل و چالش هاي كشاورزي ارگانيك بررسي مي كنند.

وي بيان كرد: تفاوت اين مركز اين است كه بعد از اتمام اين دوره نيازها و مشكلات جديد شناسايي و در جهت رفع آنها دانشجو تربيت مي شود.

رئيس مركز جامع علمی كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي بيان كرد: هدف آموزش و پرورش نيز اين است كه دانش آموزاني كه روستايي هستند 40 درصد در كارودانش و در رشته هاي كشاورزي تحصيل كنند.

وي با بيان اينكه ميان مركز تحقيقات جهاد كشاورزي و مركز جامع كاربردي تعامل خوبي برقرار است ادامه داد: اگرمحدوديت هاي مالي برطرف شود، سطح كيفيت آموزش افزايش خواهد يافت.

رئيس مركز جامع كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي بيان كرد: اين مركز بالغ بر 5 دوره 60 4هزار دانش آموخته داشته که از این میزان 1800 نفر در كارداني و 2200 نفر در مقطع كارشناسي به تحصیل پرداخته اند.

اگردانشجويي در دانش كشاورزي ورود پيدا كند مشكل بيكاري نخواهد داشت

رئيس مركز جامع كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: امروزه اگردانشجويي در دانش كشاورزي ورود پيدا كنند مطمئنا مشكل بيكاري حل می شود

توكلي همچنين با توضيح اينكه هنرستان كارو دانش جوان در روستاها فعاليت خود را درجهت استفاده ازظرفيت خالي مدارس شروع كرده است گفت: 600 عطاري در مشهد با گذراندن 500 ساعت كلاس آموزشي گواهينامه مهارت دريافت و نزديك به هزار نفر در اين دوره ها آموزش ديده اند.

رئيس مركز جامع كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: هم اکنون در کاردانی پودمانی55 نفر، کاردانی ترمی 431 نفر، کارشناسی ترمی 527 نفر و در کارشناسی ارشد با گرایش دامپروری ارگانیک 14 نفر مشغول به تحصیل هستند.