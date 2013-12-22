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۱ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

سرهنگ امیدی:

محدودیت های ترافیکی کرمانشاه در روز اربعین اعلام شد

محدودیت های ترافیکی کرمانشاه در روز اربعین اعلام شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان کرمانشاه محدودیت های ترافیکی فردا برای برگزاری مراسم روز اربعین حسینی را اعلام کرد.

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا از چهار راه مدرس تا میدان آزادی شهر کرمانشاه به منظور راحتی تردد دستجات عزاداری خیابان ها در محدوده ممنوعیت تردد خودرو خواهند بود.

امیدی گفت: بر این اساس فردا از ساعات 8 صبح تا پایان مراسم عزاداری روز اربعین از عبور مرور هرگونه وسیله نقلیه در مسیر فوق جلوگیری خواهد شد و وسائل نقلیه می توانند از خیابان های موازی به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی همچنین از باز بودن حاشیه خیابان هایی که در محدوده ترافیکی قرار دارند برای عبور مرور عابرین پیاده خبر داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: در سایر خیابان های شهر تردد به صورت عادی جریان دارد و محدودیت ترافیکی منحصر به مسیر میدان آزادی تا چهار راه مدرس است.

کد مطلب 2200746

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