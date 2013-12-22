احترام ارامنه به ایام سوگواری پیامبر اکرم (ص) سبب استحکام روابط ارامنه و مسلمانان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر یکشنبه در دیدار با خلیفه کل ارامنه آذربایجان اظهار داشت: شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان شرقی در تصمیمی عدم برگزاری مراسمی به مناسبت سال نو میلادی را اعلام کرده است که این امر نشانه احترام گذاشتن به سایر مردم و به خصوص مسلمانان است که در این روز سوگوار پیامبر بزرگوار خود هستند.

وی ادامه داد: تصمیم های این چنینی سبب ایجاد ارتباط بسیار خوب میان ارامنه و مسلمانان شده و به احترام متقابل آن ها می افزاید.

جبارزاده افزود: این اقدام مورد توجه مردم استان و حتی مسلمانان کشور قرار گرفته و به طور یقین همه مردم از این حرکت بسیار خشنود بوده و در یاد و ذهن خود آن را ثبت می کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به احترام متقابل میان هم میهنان گفت: به طور یقین مسلمانان نیز نسبت به ارامنه احترام بالایی قائل بوده و در مواقع لزوم این امر را به اثبات می رسانند.

وی ادامه داد : هم وطنان ارمنی در تمامی مواقع سخت حضور داشته اند، به خصوص حضور و جنگ آوریشان در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از آب و خاک کشور بسیار پراهمیت است.

جبارزاده با اشاره به فرا رسیدن سال نو میلادی، اظهار داشت: برای تمام هموطنان مسیحی خودم در کشور آرزوی توفیق دارم و امیدوارم سال گذشته سال خوبی را پشت سر گذاشته باشند.