صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین شرایط تیم فوتبال صبای قم برای بازی مقابل گسترش فولاد تبریز در هفته بیستم لیگ برتر اظهار داشت: شرایط ما بد نیست. متاسفانه یکی از مشکلات ما بازیکنان آسیب دیده هستند که برای این بازی هم مرتضی کاشی، وحید امرایی و محسن بیات را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم. دلیل این همه مصدومیت هم این است که در نیم فصل اول فقط از 11 یا 12 بازیکن استفاده شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما، مسائل مالی است. بازیکنان صبا به من گفته‌اند از اول فصل فقط 20 درصد قراردادشان را گرفته‌اند. امیدوارم این مشکل هم با تغییر و تحولات مدیریتی در سطح استان و پیگیری‌های مسئولان باشگاه به زودی برطرف شود ولی باید بپذیریم که مشکلات مالی فشار زیادی را روی بازیکنان ما ایجاد کرده و باعث به هم زدن تمرکز آنها شده است.

مدیرعامل باشگاه صبا چند روز پیش از جذب یک بازیکن نیجریه‌ای برای حل مشکلات گلزنی این تیم خبر داده بود. سرمربی صبا در پاسخ به سئوالی مبنی بر جذب این بازیکن، گفت: اصلا بازیکن خارجی وجود ندارد. ما حتی نتوانستیم یک بازیکن لیگ دسته اولی بگیریم چه برسد به بازیکن خارجی! با وضعیتی که داریم تا پایان فصل باید با همین بازیکنان کارمان را ادامه بدهیم و تنها رمز موفقیت ما و این بازیکنان همدلی خواهد بود.

مرفاوی در ادامه درباره اینکه آیا با توجه به شکست‌های پیاپی نگران سقوط تیم صبا به لیگ دسته اول نیست، تاکید کرد: نه، مطمئنم صبا در لیگ باقی خواهد ماند. متاسفانه از زمانی که من به صبا آمدم، سه بازی را به تیم‌های بالای جدول مثل نفت، استقلال و فولاد خوزستان واگذار کردیم. مقابل ملوان را چون تازه به صبا آمده بودم و شناخت زیادی از تیم نداشتم، واگذار کردیم.

وی خاطرنشان کرد: من تازه 40 روز است که به تیم صبا آمده‌ام و باید یک مقدار به من زمان داده شود تا شرایط تیم را بهبود ببخشم.

سرمربی صبا در پایان در خصوص میزان شناختش از تیم گسترش فولاد هم گفت: با توجه به اینکه 20 هفته از بازی‌ها گذشته، همه تیم‌ها از همدیگر شناخت دارند. ما هم چند بازی اخیر گسترش را آنالیز کردیم و با تمام توان در سرمای سخت تبریز به مصاف این تیم می‌رویم و امیدوارم به نتیجه دلخواه برسیم.

تیم‌های فوتبال گسترش فولاد تبریز و صبای قم فردا سه شنبه در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر در تبریز به مصاف هم خواهند رفت.