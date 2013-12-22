تنظیم بازار نیاز به فرهنگ سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی ظهر یکشنبه در نشست تنظیم بازار ایلام اظهار داشت: در سبد خانوار کمتر به کالاهای غیر قابل مبادله توجه می شود.



وی بیان داشت: در فرهنگ کار بیش از 80 درصد مشاغل فنی در استان افراد غیر فنی و بومی فعال هستند.



وی اظهار داشت: فکر بیشتر در استان روی مصرف متمرکز شده است و مردم از حوزه تولید بیشتر استفاده نمی کنند.



این مسئول بیان داشت: فضاسازیهای ناثواب که بیش از 66 واحد صنعتی در شهرک صنعتی فعال است که باید این فضا اصلاح شود و معادن باید در فضای کنونی که شرایط تحریمی داریم می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی بیان داشت: در این حوزه کدخدامنشی و اعمال قانون به سختی انجام می گیرد و باید اجازه داده شود دستگاه های اجرایی قانون را رعایت کنند.



این مسئول بیان داشت: فضای روانی حاکم بر بازار فضای خوبی است و امسال شرایط مناسبی داریم و در حال حاضر تورم سیر نزولی داشته است و اما هزینه تمام شده و قیمت بالاست و قدرت خرید مردم پایین است اما فضای خوبی وجود دارد و کاهش قیمت ها دیده می شود.



مهدوی اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار تأمین نقدینگی میوه شب عید مشکل اصلی است.



وی افزود: اعتماد و مشارکت به بخش خصوصی، اعمال قانون معدن، همراهی بانک ها برای حمایت از تولید با توجه به محدودیت های موجود در حوزه بانک ها باز به نظر می رسد باید بانک ها در این حوزه وارد شوند.



وی اظهار داشت: سهم زیادی از سبد هزینه خانوار موضوع خدمات است که برخی از دستگاه ها اقدام به این کار می کنند.