اولین مرکز گردشگری زیارتی در شیراز راه اندازی می شود

محمد فرخ زاده در بازدید از خبرگزاری مهر، با بیان اینکه از هرگونه طرح جهت رونق گرفتن بافت تاریخی شیراز حمایت می کنیم، گفت: راه اندازی زائر سراها در بافت تاریخی شیراز از جمله فعالیت های در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشغول بررسی برخی از منازل قدیمی هستیم تا با تبدیل شدن آنها به زائر سرا تسهیل در رفت و آمد زائرین انجام شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز ادامه داد: احیا فرهنگ سرا و ساخت کتابخانه در بافت تاریخی و قدیمی شیراز نیز در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده انجام شود.

فرخ زاده در خصوص وضعیت توانمند سازی ساکنین بافت تاریخی شیراز نیز تاکید کرد: هماهنگی های لازم با شرکت عمران و بهسازی انجام شده که مکانهایی جهت استفاده به عنوان کارگاه مشاغل خانگی مشخص و راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: با انجام این برنامه پاک سازی بافت تاریخی و قدیمی شیراز نیز انجام خواهد گرفت که البته چند طرح سرمایه گذاری نیز در این بافت وجود دارد که در حال مطالعه و بررسی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز تصریح کرد: از مهمترین برنامه هایی که برای بافت قدیمی شیراز مد نظر قرار داده ایم تغییر مکان بازارچه محله دروازه کازرون است که طی چند سال گذشته این کار مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر شهرداری منطقه هشت مشغول اجرای آن است.

فرخ زاده با بیان اینکه در خصوص توجه دانش آموزان به مباحث گردشگری و زیارتی یادآور شد: بخشی از کتاب "شهر فرزانگان" به فرهنگ شهروندی و آداب زائر، زیارت و میهمانپذیری اختصاص داده شده است.

وی تاکید کرد: هفته گذشته آموزش به تمام معلمین مقطع چهارم ابتدایی به اتمام رسید و کتاب به آنها تحویل داده شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز یادآور شد: سال گذشته این طرح در 81 مدرسه اجرا و 97 درصد اعلام رضایت از جانب آموزش و پرورش، اولیا و دانش آموزان را داشتیم.