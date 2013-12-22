ایران آماده کمک به حل مشکلات آشوریان سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، بتکلیا نماینده اقلیت آشوری در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان در ابتدای این دیدار ضمن ابراز همدردی نسبت به وضعیت شهروندان سوری در اثر جنایات مدعیان صلح و دموکراسی، نسبت به بهبود هر چه سریعتر اوضاع و برقراری صلح، امنیت و آرامش در سوریه ابراز امیدواری کرد.
وی در ادامه با اشاره به سابقه دیرینه زندگی مسالمتآمیز اقلیتهای دینی در جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حمایت بیشائبه جمهوری اسلامی از اقلیتهای دینی خاطرنشان کرد: اقلیتهای دینی از جمله آشوریان سالهای سال در کنار برادران مسلمان زندگی مسالمتآمیز داشته و جمهوری اسلامی از هیچگونه تلاشی برای حمایت از اقلیتهای دینی مضایقه نکرده است از این رو آمادگی هرگونه اقدامی جهت حل مشکلات شهروندان سوری از جمله آشوریان ساکن سوریه را دارد.
عدنان محمود سفیر سوریه در تهران نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات دو کشور و نقش حائز اهمیت مجلس شورای اسلامی در حل بحران سوریه گفت: مردم سوریه هیچگاه حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از جمله مجلس شورای اسلامی را از آنها در قبال بحران جاری فراموش نخواهند کرد.
وی ادامه داد: تروریستهای جنایتکار با اهداف برنامهریزی شده خود در سوریه که از سوی آمریکا و کشورهای غربی و برخی ابزارهای آنها در منطقه هدایت میشوند تمامی ملت سوریه را هدف قرار دادهاند.
وی در پایان با تصریح اینکه قانون اساسی سوریه بر برابری تمام شهروندان سوری تاکید میکند، گفت: در قانون اساسی سوریه همه شهروندان سوری با هم برابرند و هیچ تفاوتی از نظر طایفهای و نژادی بین آنها نیست و اهتمام دولت سوریه بر حمایت از همه شهروندان سوری از جمله آشوریان است تا صلح و ثبات واقعی در سوریه برقرار شود
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