مسئولین نسبت به انجام کارهای فرهنگی اهتمام ورزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصلح عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: حادثه و نهضت عاشورا دارای دو فصل مهم و اثر ساز در این نهضت جاودانه است.

وی افزود: فصل اول نقش آفرینی امام حسین (ع) و اصحاب و یاران باوفای آن حضرت که با خلوص تمام برای خدا جان خود را در طبق اخلاص نهادند.

امام جمعه خورموج ادامه داد: حضرت امام حسین (ع) با تعداد کمی از یاران خود اعم از طفل شش‌ماهه تا پیرمرد 80 ساله در رکاب ایشان تا لحظه مرگ ایستادند وحادثه ای رقم زدند که نه قبل و بعد از آن نظیر آن وجود نداشته است.

وی اضافه کرد: هر ساله مراسمات محرم و صفر با شکوه وعزت هر چه تمامتر برگزار می شود و مردم بصورت خود جوش در صحنه حاضر وبر سینه و سر خود می زنند.

مصلح دوران پیام رسانی را یکی دیگر از فصل های مهم و اثر گذار دیگر عنوان کرد و گفت: حادثه عاشورا در نوع خود از نظر کمیت و کیفیت بی نظیر بود.

وی گفت: تاریخ نهضت عاشورا توسط حضرت زینب (س) و فرزندان امام حسین (ع) نوشته و ذکر شد که اگر این کارها صورت نمی گرفت الان در اختیار ما قرار نمی گرفت.

امام جمعه خورموج خطاب به مدیران گفت:در هر جایگاه و پستی قرار دارید در مسائل فرهنگی حساسیت لازم را داشته باشید و نسبت به آن اهتمام ورزید.

در دهه فجر کارهای فرهنگی زیادی باید صورت گیرد

وی با اشاره باینکه انقلاب ما فرهنگی و ماهیت فرهنگی است خاطر نشان کرد: در دهه فجر کارهای فرهنگی زیادی باید صورت گیرد.

مصلح بیان داشت:ما باید بتوانیم انقلاب 57 و عوامل پیروزی و دستاوردهای انقلاب را برای نسل های دوم ،سوم و چهارم تبیین کنیم.

وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور باید بتوانیم جمله ما می توانیم را جامعه به یک فرهنگ تبدیل کنیم.

امام جمعه خورموج اظهار داشت: دشمن با شبیخون و تهاجم فرهنگی علیه خانواده ها قصد تخریب اعتقادات و باورها را دارد که باید با برنامه ریزی در مقابل آنها ایستادگی کرد.

وی از فرماندار شهرستان و شهردار خورموج که در مسائل فرهنگی اهتمام دارند تقدیر کرد و خواستار برگزاری هر چه بهتر برنامه های فرهنگی در دهه فجر شد.