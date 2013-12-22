۱ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۲۹

احمدی اعلام کرد:

شهرداری گرگان امکانات احداث سالانه 2 تقاطع غیرهمسطح را دارد

گرگان- خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری گرگان گفت: شهرداری گرگان از نظر امکانات توانایی احداث سالانه دو تقاطع غیر همسطح را دارد که در صورت تامین اعتبار این نیاز گرگان برطرف خواهد شد.

محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که شهر گرگان نیاز جدی به تقاطع های غیر همسطح دارد در صورت تامین اعتبار می توان این نیاز شهر گرگان را با امکانات شهرداری برطرف کرد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش سطح ترافیک و افزایش خودرو در سطح شهر، ایجاد تقاطع غیر همسطح به کاهش گره های ترافیکی کمک شایانی خواهد کرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری گرگان از راه اندازی کارخانه تولید قطعات عرشه خبر داد و تصریح کرد: با احداث این کارخانه عمده تاخیرات ایجاد شده جهت انجام پروژه های عمرانی رفع خواهد شد و کمک بسیاری در کاهش هزینه ها جهت خرید قطعات مورد استفاده در پروژه های عمرانی می شود.

وی در خاتمه با اشاره به احداث روگذر شهید قندهاری یادآور شد: پروژه روگذر شهید قندهاری یکی از پروژه های مهم تقاطع غیر همسطح در شهرستان گرگان است که تا پایان تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
 

