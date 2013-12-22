30 فقره سرقت در خرم آباد کشف شد/ دستگیری 7سارق لوازم خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری چند سارق لوازم داخل خودرو و آهن آلات در شهرستان خرم آباد اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو و آهن آلات اکیب ویژه ای از ماموران شهرستان خرم آباد تحقیق در رابطه با این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه پس از چندین روز کار اطلاعاتی ماموران کلانتری های 11،12 و 16 این شهرستان و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی سرنخ هایی از سارقان حرفه ای سابقه دار این پرونده به دست آوردند، تصریح کرد: با پیگیری مداوم ماموران، مخفیگاه سارقان شناسایی و تحت کنترل ویژه پلیس قرار گرفت.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد ادامه داد: با شناسایی این متهمان کار دستگیری آنها در دستور کار ماموران قرار گرفت که طی عملیات هایی جداگانه هفت سارق در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ نجفی با تاکید بر اینکه سارقان در بازجویی اولیه تا کنون به 30 فقره سرقت لوازم داخل خودرو و آهن آلات اعتراف کرده اند، افزود: همچنین مقادیری اموال مسروقه از جمله 500 کیلوگرم آهن آلات از این سارقان کشف و ضبط شده است.

