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۲ دی ۱۳۹۲، ۹:۵۷

برای نخستین بار؛

طرح تحقیقاتی کشت سلول های بنیادین بالغ در دانشگاه دامغان اجرا شد

طرح تحقیقاتی کشت سلول های بنیادین بالغ در دانشگاه دامغان اجرا شد

دامغان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه دامغان گفت: برای نخستین بار طرح تحقیقاتی کشت سلول های بنیادین بالغ از سوی پژوهشگران دانشکده زیست شناسی این دانشگاه با موفقیت اجرا شد.

محمدتقی قربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نخستین بار طرح بهبود شرایط کشت سلول های بنیادین بالغ از نوع سلول های بنیادین مزان شیمی و سلول های بنیادین عصبی با همکاری پژوهشگران دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان و با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه سلول های بنیادین با موفقیت کامل اجرا شد.

وی با یادآوری اینکه یکی از روش های درمان بیماری ها پیوند سلول های بنیادین است، تصریح کرد: این طرح تحقیقاتی برای درمان بیماری های مرتبط به دستگاه عصبی و نیازمند به پیوند سلول های بنیادین اجرا می شود.

معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه دامغان گفت: برای اجرای این طرح تحقیقاتی در مدت دو سال 220 میلیون ریال هزینه شد و نتیجه طرح نیز در مجله های معتبر بین المللی به چاپ رسید.

دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان در سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر 400 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ای زیست شناسی عمومی، زیست شناسی سلولی مولکولی، زیست شناسی علوم گیاهی، بافت شناسی، جنین شناسی، تکوین سلولی و فیزیولوژی جانوری در حال تحصیل دارد و 14 نفر استاد و عضو هیئت علمی تمام وقت و پنج استاد نیمه وقت با این دانشکده همکاری دارند.

کد مطلب 2200889

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