طرح تحقیقاتی کشت سلول های بنیادین بالغ در دانشگاه دامغان اجرا شد

محمدتقی قربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نخستین بار طرح بهبود شرایط کشت سلول های بنیادین بالغ از نوع سلول های بنیادین مزان شیمی و سلول های بنیادین عصبی با همکاری پژوهشگران دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان و با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه سلول های بنیادین با موفقیت کامل اجرا شد.

وی با یادآوری اینکه یکی از روش های درمان بیماری ها پیوند سلول های بنیادین است، تصریح کرد: این طرح تحقیقاتی برای درمان بیماری های مرتبط به دستگاه عصبی و نیازمند به پیوند سلول های بنیادین اجرا می شود.

معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه دامغان گفت: برای اجرای این طرح تحقیقاتی در مدت دو سال 220 میلیون ریال هزینه شد و نتیجه طرح نیز در مجله های معتبر بین المللی به چاپ رسید.

دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان در سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر 400 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ای زیست شناسی عمومی، زیست شناسی سلولی مولکولی، زیست شناسی علوم گیاهی، بافت شناسی، جنین شناسی، تکوین سلولی و فیزیولوژی جانوری در حال تحصیل دارد و 14 نفر استاد و عضو هیئت علمی تمام وقت و پنج استاد نیمه وقت با این دانشکده همکاری دارند.