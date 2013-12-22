دشمنان به نخبه کشی روی آورده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر یکشنبه مجتبی عرب عامری در جمع نخبگان دانش آموز شهرستان ورامین در مجتمع فرزانگان با اشاره به جایگاه نخبگان در پیشرفت و توسعه نظام اسلامی اظهار داشت: نخبگان به عنوان موتور محرک پیشرفت کشور محسوب می شوند و دشمنان نیز با شناسایی این نقطه قوت، در صدد نخبه کشی در جامعه اسلامی هستند.



رئیس اداره آموزش و پرورش ورامین افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی نخبگان از کشور خارج می شدند و به مردم کشورهای دیگر خدمت می رساندند اما پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، روند فرار مغزها کاهش چشمگیری یافت اما هنوز این معضل در جامعه ما وجود دارد.



وي با بيان اينكه دانش آموزان در جشنواره ها ابداعات و ابتكاراتي دارند كه به ثبت مي رسد، عنوان کرد: عدم تبديل ايده ها به اجرا و كاربردي كردن آنها از اصلی ترین مشکلات است، چرا كه اگر در راستای حمايت از دانش آموزان دير حركت كنيم، فرار مغزها شکل خواهد گرفت.



دانش آموزان نخبه از سنین پایین در مدارس شناسایی شوند



عرب عامری اضافه کرد: البته بسیاری از نخبگان کشور نیز خدمت به هموطنان خود را بر هر امتیاز و امکاناتی ترجیح می دهند و امروز مشاهده می شود که همین نخبگان در زمینه های پزشکی، هسته ای و مهندسی، توانسته اند قله های بزرگی را در جهان فتح کنند.



این مسئول عنوان کرد: باید دانش آموزان نخبه از سنین پایین در مدارس شناسایی شوند و بر اساس هوش و استعدادهای فردی، توسط معلمان و مدیران مدارس هدایت شده تا بتوانند در آینده برای کشور مثمر ثمر باشند.



وی بیان داشت: به گقته مقام معظم رهبری، رسیدن یک جامعه به سرافرازی، رفاه، غنا، پیشرفت علمی، شجاعت، خردمندی، آزادگی و عقلانیت، در گرو آموزش و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان است و بخش عمده ای از این وظیفه بسیار مهم نیز برعهده معلمان است.



عرب عامری تأکید کرد: هر ساله دانش آموزان مقاطع مختلف که نمرات بالایی دارند زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش استان تهران آزمون ورودی به مدارس استعدادهای درخشان را می دهند که با توجه به اعلام نیاز مدارس، دانش آموزان برتر در این آزمون ها به مدارس استعدادهای درخشان راه پیدا کرده و می توانند بنا بر ضوابط و قوانین موجود در این مدارس ادامه تحصیل دهند.



رئیس اداره آموزش و پرورش ورامین گفت: خوشبختانه طی چند سال گذشته شاهد افتتاح مدارس استعدادهای درخشان در سطح شهرستان های قرچک و پاکدشت بوده ایم، ولی دانش آموزان این آموزشگاه با توجه به شناختی که نسبت به فضا و کادر این آموزشگاه داشتند علاقه مند به ادامه تحصیل در این مدرسه بوده و از راه های دور همچون پاکدشت و قرچک به این مدرسه می آیند.



وی با بیان اینکه این دانش آموزان نیاز به حمایت همه جانبه دارند تا راه برای پیشرفت و موفقیتشان همچنان باز بماند بیان داشت: حمایت های مسئولان از این دانش آموزان قطعا آینده درخشانی را برای این عزیزان و خانواده هایشان رقم خواهد زد.



رسالت دانش آموزان تحصیل در کنار تهذیب است



این مسئول افزود: امروز حمایت از نخبگان علمی کشور وظیفه همه مسئولان و مدیران اجرایی نظام اسلامی است و اداره آموزش و پرورش ورامین به عنوان متولی آموزش و تربیت دانش آموزان، تمام توان خود را جهت حمایت از نخبگان دانش آموز به کار خواهد گرفت.



عرب عامری یادآور شد: امروز رسالت دانش آموزان تحصیل در کنار تهذیب است و اگر دانش آموزان و جوانان ایرانی بتوانند در مسیر علمی مبتنی بر فرهنگ اسلامی حرکت کنند، هیچ قدرتی نمی تواند بر این سرزمین چشم طمع داشته باشد.



وی افزود: اگر در گذشته جنگ ها به صورت نظامی دنبال می شد اما اکنون، قدرت و دانش علمی حرف اول را در معادلات جهانی می زند و تمام کشورهایی که اکنون به عنوان قدرت در دنیا شناخته می شوند، توانسته اند در زمینه های علمی پیشرفت های قابل توجهی کسب کنند.



این مسئول فرهنگی با تقدیر از دانش آموزان ورامینی که در المپیادهای علمی و جشنوارهای مختلف صاحب رتبه های برتر شدند، اظهار داشت: با تلاش فرهنگیان و دانش آموزان منطقه ورامین، این شهرستان همواره در المپیادهای علمی و جشنواره هایی نظیر خوارزمی صاحب رتبه شده است که جای خوشحالی و مسرت دارد.