اربعین نمایش اقتدار شیعیان/ پیام قیام امام حسین(ع) مبارزه با ظلم بود

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم ماه صفر مصادف با چهلمین روز شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش است که برای دفاع از مکتب حیات بخش اسلام و تعالیم الهی پیامبر اکرم(ص) از بهترین سرمایه های خود گذشتند و در تاریخ جاوادنه شدند.

روز اربعین کمتر از عاشورا نیست

گرامیداشت روز اربعین اگر در بین شیعیان بیشتر از روز عاشورا نباشد، کمتر نیست و بیش از 20 میلیون نفر از ارادتمندان سید و سالار شهیدان از اقصی نقاط جهان، خود را به کربلای معلی رساندند تا در کنار مضجع شریف امام حسین(ع) و اصحاب گرانقدرش به سر و سینه بزنند و اعلام کنند که هیچگاه ارزشها و آرمان های بلند امام حسین(ع) از یادها نخواهد رفت.

عزاداری در روز اربعین حسینی، فقط منحصر به کربلای معلی نیست، بلکه شیعیان آل الله در کشورهای مختلف جهان به سوگواری می پردازند که اوج این عزاداری در سرزمین ایران به عنوان پرچمدار مکتب اهل بیت برگزار خواهد شد و مردم ولایتمدار و مومن ایران اسلامی در شب و روز اربعین با حضور در مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی به سوگواری پرداخته و در غم از دست دادن امامی رئوف و مهربان اشک ماتم می ریزند.

در کتب تاریخی آمده است که در روز اربعین، جابر عبدالله انصاری از یاران باوفای نبی مکرم اسلام و ائمه هدی، برای زیارت قبر سید و سالار شهیدان به کربلا آمد و اهل بیت امام حسین(ع) نیز در این روز پس از تحمل سختی و مشقت های بسیار و هتک حرمت های فراوان به زنان و دختران اهل بیت، به کربلا رسیدند و در سوگ شهدای کربلا به سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند.

زیارت اربعین به عنوان یکی از زیارات مهم شیعیان در این روز بزرگ سفارش شده است و مردم عزادار در کنار سوگواری برای سید و سالار شهیدان، این زیارت نورانی که امام حسن عسکری(ع) آن را از نشانه های مومن دانسته اند، را زمزمه می کنند.

علما و مراجع عظام تقلید نیز مردم مسلمان جهان را به قرائت این زیارت پرفیض سقارش کرده اند و بیان داشتند که این زیارت با اینکه کوتاه و مختصر است، اما سرشار از معانی اعتقادی و عرفانی است که با فرهنگ دینی ما عجین شده است.

زیارت امام حسین(ع) آنچنان اجر و ثوابی دارد که آیت الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در بخش از پیامشان به مناسبت اربعین حسینی بیان داشتند که هیچ پیغمبری نیست، یعنی از آن آدمی که شد صفی الله و مسجود تمام ملائکة الله، و آن نوحی که نهصد و پنجاه سال مردم را به خدا دعوت کرد و شد نجی الله ، و آن ابراهیمی که خدا او را مبتلا کرد به کلمات و بعد از تمام آن کلمات از نبوت و رسالت و خلت گذشت و به مقام امامت رسید ، و آن موسایی که خدا درباره او فرمود : ونادیناه من جانب الطور الأیمن وقربناه نجیا، و شد کلیم الله ، و آن عیسایی که از دم روح القدس به وجود آمد و شد کلمة الله و روح الله، همه اینان مسألتشان از خداوند تبارک وتعالی این است که به آنان اذن دهد که به زیارت قبر حسین بن علی(ع) مشرف شوند.

اربعین یکی از بزرگترین و مهمترین روزهای شیعیان است

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اربعین یکی از بزرگترین و مهمترین روزهای شیعیان است و در این روز بزرگ، شیعیان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت با حضور در مساجد و اماکن مذهبی، با آرمان ها و اهداف قیام امام حسین(ع) تجدید پیمان می کنند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: اربعین بار دیگر به ما می آموزد که باید در مقابل ظلم و ستم ایستاد و برای دفاع از ارزشهای اسلامی، بهترین سرمایه ها خود را فدا کرد و اربعین به ما می آموزد امر به معروف و نهی از منکر یکی از دلایل اصلی قیام امام حسین(ع) بود و باید این دو فریضه الهی در جامعه رواج یابد و اربعین به ما می آموزد که هیچگاه نباید ولایت و رهبری را تنها گذاشت که در صورت پشت کردن به امام خود، انحراف در مبانی اسلامی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: به برکت اهل بیت عصمت و طهارت، هرسال شاهد برگزاری باشکوهتر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در اقصی نقاط جهان هستیم و در حالی که در سال گذشته 17 میلیون نفر در روز اربعین خود را به کربلا رساندند اما امسال بیش از 20 میلیون عاشق و ارادتمند امام حسین(ع) خود را به مضجع نورانی امام سوم شیعیان رفتند تا اعلام کنند که همواره پاسدار خون شهدای کربلا خواهند بود.

استکبار نمی تواند ارزشهای عاشورا را از ذهن ملت ها پاک کند

غلامی اضافه کرد: شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی ایران، بهترین شاگردان مکتب حسینی هستند که در دفاع از ارزش های اسلامی به پیام ولی فقیه خود گوش داده و بهترین سرمایه خود را در راه حفظ نظام اسلامی فدا کردند و امروز نیز حفظ فرهنگ ایثار و شهادت که برگرفته از حادثه بزرگ عاشورا است، وظیفه همه مسلمان و شیعیان جهان می باشد.

این مسئول عنوان کرد: بنی امیه به عنوان نماینده استکبار در آن زمان، سعی داشت تا با حذف امام حسین(ع) جریان بیداری اسلامی را متوقف کند، اما مشاهده می کنیم که با گذشت 1400 سال از این حادثه بزرگ، مردم علاقه مند به اهل بیت با پای پیاده خود را به کربلا می رسانند تا نشان دهند که هیچگاه استکبار نمی تواند ارزشهای عاشورا را از ذهن ملتها پاک کند.

وی بیان داشت: امروز نیز آمریکا و اسراییل به عنوان سردمداران جریان استکبار سعی دارند تا با انقلاب اسلامی به عنوان نماینده جبهه حق به مبارزه بپردازند و در این راه از همه ابزارها و امکانات بهره بردند اما مشاهده می کنیم که هر سال بر عزت و اقتدار ایران اسلامی افزوده می شود و اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی بی نظیر برای کشورهای جهان بدل شده است.

غلامی تأکید کرد: نظام جمهوري اسلامي ايران، جريان عاشورا و بيداري اسلامي از جمله جريانات حق طلبي هستند كه هر كدام ديگري را تقويت مي‌كند و نظام جمهوري اسلامي با حمايت‌ها و كمك هايش جريان اربعين را تقويت مي‌كند و با توجه به اينكه نظام ما يك كشور شيعه است، احياء اربعين مي‌تواند تقويت كننده پايه‌هاي نظام هم باشد.

امام حسین(ع) سرمایه گرانقدر شیعیان است

حجت الاسلام مصطفی دین پرور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز اربعین حسینی نباید فقط به عزاداری و سوگواری منحصر شود، بلکه شیعیان و ارادتمندان امام حسین(ع) درباره فلسفه و اهداف این قیام تاریخی تفکر کرده تا با شناخت و بصیرت بیشتری در مجالس سیدالشهدا حضور پیداکنند.

معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین افزود: جابربن عبدالله انصاری و عطیه عوفی نخستین زیارت‌کننده مرقد حضرت امام حسین (ع) در روز اربعین سال 61 هجری بودند که به کربلا آمدند و به زیارت پرداختند که در طول قرن‌ها تا امروز پیوسته و پی در پی این حرکت پرشکوه‌تر، پرجاذبه‌تر و پرشورتر شده است و نام و یاد عاشورا را روز به روز در دنیا زنده‌تر کرده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که امام حسین(ع) سرمایه گرانقدر شیعیان است که تنها با تمسک به اهل بیت می توان در مسیر زندگی از گردنه های سخت دنیوی عبور کرد وگرنه بدون توجه به ارزشهای اسلامی، افتادن در دام گمراهی دور از ذهن نخواهد بود.

دین پرور اضافه کرد: قیام امام حسین(ع) و شهدای کربلا بر همه سنین و طبقات الگو و اسوه معرفی کرد تا شیعیان و مسلمانان با الگو گرفتن از این ستارگان نورانی بتوانند در مسیر حق گام بردارند.