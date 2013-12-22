وجود 64 هزار هکتار اراضی قابل کشت در دشتی/ صادرات 32 هزار تن محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر یکشنبه در نشست با مدیران شهرستان دشتی اظهار داشت: دهه مبارک فجر دهه‌ای که موجب عزت ایرانی شد و دهه‌ای که موجب شد ملت ایران از تحت سلطه اجانب خارج شود و روی پای خود استوار بایستد و الگویی برای آزادیخواهان جهان شود.

فرماندار شهرستان دشتی در ادامه بیان داشت: امسال باید برای برگزاری دهه فجر هم راهبرد محتوایی و هم راهبرد اجرایی داشته باشیم.

وی گفت: باید تلاش کنیم نقش ولایت فقیه، اندیشه‌های بلند امام(ره) و مقام معظم رهبری در انجام وحدت و عامل پیروزی انقلاب اسلامی تبیین کنیم.

هاشمی بیان کرد: باید گفتمان انقلاب اسلامی را بازگو کنیم و سیری که انقلاب اسلامی پیمود و عواملی که موجب انقلاب شد و اهدافی که انقلاب دنبال کرد و دستاوردهایی که حاصل شد باید به نسل جوان تبین کرد.

لزوم برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشن عید انقلاب اسلامی

وی گفت: دهه فجر فرصتی است تا استراتژی پلید دشمن تحت عنوان تهدید و آسیب تکرار کرد و وجوه تمایز انقلاب اسلامی از سایر انقلاب‌ها و نهضت‌ها در ایران و جهان بیان کرد.

هاشمی با بیان اینکه باید از پیشرفت‌های علمی و جلوه‌های کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها سخن گفت اضافه کرد: باید نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در شناخت سناریوهای دشمن و بی اثر سازی توطئه های آنها به نسل جوان تبیین کرد.

وی ادامه داد: دهه فجر فرصتی است تا با توجه به نامگذاری امسال به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی باید به توانمندی‌های بومی و ملی اعتماد کرد و شعار ما می‌توانیم را باید تکرار کنیم.

هاشمی خواستار برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشن عید انقلاب اسلامی شد و گفت: برای برگزاری جشن باید از توان گروه‌های مردم نهاد و دانش آموزان، اتحادیه، اصناف، مساجد، پایگاه‌های بسیج استفاده کرد.

وی افزود: متولیان امر باید برای سنین مختلف برنامه های نو نشاط افزا،پویا،امید آفرینو اثر بخش تدارک کنند.

64 هزار هکتار اراضی قابل کشت در دشتی وجود دارد

هاشمی با بیان اینکه در شهرستان دشتی 64 هزار هکتار اراضی قابل کشت، 14 هزار هکتار اراضی آبی و 40 هزار هکتار کشت دیم وجود دارد گفت: در این شهرستان 40 هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای وجود دارد.

وی اظهار کرد: سالانه 250 هزار تن گوجه فرنگی، و بین 10 تا 18 هزار تن گندم آبی و حدود 450 میلیون قطعه نشاء و حدود سه هزار تن محصولات نظیر خیار، فلفل، گوجه به ارزش250 میلیارد ریال در گلخانه‌های شهرستان تولید می‌شود.

صادرات 32 هزار تن محصولات کشاورزی در دشتی

هاشمی ادامه داد:همچنین تعداد 16 واحد مرغداری با تولید سه هزار تن در سال و 5 واحد پروار بندی با تولید 800 تا 900 تن در سال مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 850 کندوی بومی و 25 هزار کندوی مهاجر در شهرستان وجود دارد که سالانه 155 تن عسل تولید می کنند اضافه کرد:در حوزه شیلات نیز سایت های پرورش میگو در هزارو410 هکتار سالانه حدود هزارو300 تن میگوی پرورشی و هزارو 300 تن آبزیان دریایی تولید وصید می شود.

هاشمی اظهار داشت: در سال گذشته 32 هزار تن انواع محصولات کشاورزی اعم از گوجه ،خرما ،جالیز و شیلاتی به کشورهای روسیه ،آسیای میانه ،حوزه خلیج فارس ،ترکیه و عراق صادر شده است.

اعتبارات سد باغان و دشت پلنگ در بودجه 93

وی افزود: در بخش صنعت نیز 25 درصد معادن استان بوشهر در این شهرستان واقع شده و وجود 20 واحد تولیدی شن و ماسه، پنج کارخانه آسفالت، کارخانه آرد، سیمان، گچ، آهک هیدراته، تولید ظروف و سبدهای پلاستیکی، ذخایر معدنی نفت و گاز در کوه مند و سیاه، ذخایر معدنی سنگ لاشه، گچ، نمک و ماسه را از ظرفیت‌های شهرستان عنوان کرد.

هاشمی با اشاره به اینکه در بخش خدمات این شهرستان دارای هفت جایگاه سوخت ،3 واحد خدمات رفاهی بین راهی 5پایانه بار بری است اضافه کرد: دشتی دارای کانون‌های متعدد کشاورزی و دشت‌های وسیع از جمله دشت پلنگ، کاکی،چاهگاه، باغان، خورموج و منابع خوب آبی زیر زمینی و جاری رودخانه‌های دائمی مند و دشت پلنگ و رودخانه شیرین باغان است.

وی تصریح کرد: به لطف الهی و پیگیری‌های خوب مدیر عامل آب منطقه ای، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،استاندار اعتبار سد باغان و دشت پلنگ در قانون بودجه سال 93 لحاظ شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه شهرستان دشتی دارای بیش از 17 رشته قنات، 29 دهنه چشمه و 25 کیلومتر مرز دریایی برای توسعه بخش شیلات وصنعت و تجارت است گفت: این شهرستان در کمربند میانی استان قرار گرفته و فاصله آن تا مرکز استان بسیار مناسب است.