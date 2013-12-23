قلب های سوخته به حریم رضوی گره خورد/ اربعین سرنوشت بندگی و آزادگی را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اربعین امام حسین(ع) مملو از عزادارانی بود که از گوشه و کنار کشور به پابوسی و عرض تسلیت به ساحت مقدس ایشان مشرف شده بودند.

تلاوت زیارت امین الله، زیارت عاشورا و مرثیه سرایی اهل بیت در مسجد گوهرشاد و رواق امام خمینی(ره) برگزار شد.

در مراسم شب اربعین شهید نینوا، حجت الاسلام حسین حائری و حجت الاسلام مرتضی صالحی به بیان سیره و زندگی اهل بیت(ع) پرداختند.

در ادامه همچنین مراسم ویژه برای زائران اردو زبان و عرب زبان در در رواق دارالرحمه برگزار شد.

در شب اربعین سینه های سرخ و سوگوار در ماتم حسین(ع)، همچون اسپند در آتش اشک سوختند.

مشهد الرضا معرکه گردان عزای سرور و سالار شهیدان شده است، عرفه مناجات "یاحسین" طنین انداز گنبد منور آقا می شود و می توانی در این لحظه ها هزاران هزار دست را تماشا کنی که به دست شفاعت و شهادت حسین گره خورده است.

پیشانی بازار، مغازه و گذرگاههای پایتخت معنوی ایران بر تن پارچه ای از ذکر یاحسین کرده است، مشهد در شب اربعین، کربلای اشک و ماتم شده است.

امشب زن ها با چادرهای مشکی به عزای چهلمین شب آمده اند، همه در حرم رضوی آشیان کرده اند تا سرنوشت بندگی و آزادگی را از حسین بخواهند.

سکینه محمدی، که از تبریز به مشهد آمده است به خبرنگار مهر می گوید: حضور در سوزناک ترین روضه محرم و صفر امسال در شب اربعین حسینی آن هم در حرم امام رضا بهترین تحفه ای بود که نصیبم شد و من رو سیاه از جانب تمام خانواده ام نائب الزیاره شدم و اشک و ماتمم را امشب با آقا امام رضا تقسیم کردم.

محمدی که در دستش پارچه سبز رنگی داشت و به سوی پنجره فولاد می رفت بیان می کند: نذر کرده بودم اگر محرم و صفر امسال به پابوس آقای غریب بیایم، همین جا نذری ام که عدس پلو است را بپزم و خدا رh شکر توانستم با یکی از حسینیه های اطراف خیابان سراب صحبت کنم و نذری را در روز اربعین آنجا بین عزاداران پخش کنم.

همچنین در این بین مجاور بارگاه منور رضوی، مریم حسینی می افزاید: اربعین هنگامه کمال خون است و ما مشهدیها مصیبت اهل بیت را در حرم امام رضا(ع) با قلبی آکنده از سوز و مصیبت برگزار می کنیم.

صحن ها، رواق های حرم در حزن و اندوه کاروان افتخار و وارثان خون کربلا غرق اشک و ماتم است، اربعین حدیت خون و پیروزی زینب است که هنوز بعد از چهل روز خاک کربلا مهر نماز نشسته ایشان شده است.

در هلهله زنان نوغان نیز، خطبه ماتم های سرخ و عاشورایی از جنس اشک و سینه بر سر و صورت در چهلمین شب پیروزی حق و باطل برپا شده است.

أَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ الَّذی سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِمُهْجَتِهِ

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فاطمه سعادتیان نیک