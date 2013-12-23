اربعین نقطه عطف عزاداری های حسینی/عزاداری اربعین حسینی در بازار 500 ساله تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، چهل روز از واقعه بزرگ عاشورا گذشت و هم اکنون اربعین حسینی فرا رسیده است، عاشورا، زمان خون و ایثار است و اربعین، بهانه تبلیغ و پیمان.

در این میان مردم تبریز با عشق و علاقه ای وافری که نسبت به امام حسین (ع) دارند در روز اربعین حسینی همانند ایام عزاداری محرم در مراسم های مختلف حضور یافته و با تجدید عهد و پیمان خود با آن امام، عشق واقعی خود را به او نمایان می کنند.

برگزاری اجتماع عاشقان حسینی در مصلی تبریز

محمد فتح الله زاده با اشاره به برگزاری اجتماع عاشقان حسینی در مصلی تبریز گفت : این برنامه به همت ستاد مشترک برگزاری مراسم مناسبت های مذهبی از ساعت 10 صبح روز دوشنبه همزمان با اربعین حسینی در مصلی اعظم امام خمینی تبریز برگزار شده و مردم ولایتمدار شهر تبریز در آنجا به عزاداری می پردازند.

مسئول تشکل های دینی و هیئت های مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد : از مردم عزادار تبریز خواستاریم تا با حضور پرشور خود عهد و میثاق دوباره خود را از طریق رسانه ها به گوش جهانیان برسانند .

وی افزود : در برخی از مساجد و مکان های مذهبی در شهر تبریز و دیگر شهرستان ها نیز شاهد برگزاری ویژه برنامه هایی خواهیم بود.

عزاداری های اربعین حسینی در بازار تبریز

یوسف قدرتی در خصوص مراسم ها ویژه بازار تبریز گفت : از ساعت یک بعد از ظهر دسته های عزاداری از تمامی محلات تبریز و به خصوص محله های قدیمی در قالب دسته جاتی در بازار تبریز حضور داشته و تا اذان مغرب و حتی بعد از آن به عزاداری می پردازند.

مسئول عزاداری های بازار تبریز ادامه داد : عزاداری اربعین حسینی در بازار تبریز سابقه بسیار طولانی دارد و یکی از بهترین و قدیمی ترین عزاداری ها در سطح کشور محسوب می شود که در آن دسته جاتی از تمامی محلات و به صورت منظم و باشکوه به عزاداری می پردازند.

وی با اشاره به ترکیب منظم هیئت ها در عزاداری در این روز بزرگ گفت : محلات قدیمی و اصیل تبریز همچون نوبر، خیابان، کوچه باغ، اهراب، ششگلان و چندین محله دیگر هیئت هایی تشکیل داده و در سه دسته عرب، عجم و زنجیر به عزاداری می پردازند.

قدرتی ادامه داد : عزاداری در بازار تبریز پیر و جوان نمی شناسد و تمامی افراد در هر سنی که هستند خالصانه برای عزاداری امام شهید در این مکان حضور می یابند.

اربعین حسینی روز اثبات حقانیت امام حسین (ع) به مردم است

حجت الاسلام حسن پورمیسور، کارشناس مذهبی در خصوص فلسفه اربعین حسینی گفت : برخی کلمات و اعداد در دین اسلام دارای فضیلت بالایی هستند که یکی از این اعداد ، عدد چهل است و حتی در دیگر ادیان نیز می توان فضیلت عدد 40 را یافت.

وی ادامه داد : در بسیاری از احادیث به این مساله اشاره شده است که حال شخصی که از این دنیا رفته است در 40 روز اول متفاوت است اما در بحث اربعین حسینی آنچه که بعد از گذشت این همه سال وجود دارد این است که این روز برای احیا و یادآوری دوباره روز عاشورا است.

پورمیسور افزود : در این روز بود که پیروزی امام حسین(ع) در برابر لشکر ظلم و جور به طور کامل مشخص شد و مردم در این روز پس از خطبه های امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) متوجه مظلومیت این امام شده و به طرف کربلا گسیل یافتند.

وی اظهار داشت : رسیدن کاروان اسیران در سفر بازگشت به صحرای کربلا در چهلم شهادت آن حضرت و عزاداری معروفی که شد، به همراه زیارت اربعین در این مسئله دخالت داشته است .

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه این روز، روز بیعت با اهداف قیام امام حسین (ع) است، گفت : خواندن زیارت اربعین و یا زیارت عاشورا در این روز بسیار با فضیلت شمرده شده است،هم چنین خواندن دعای عهد نیز خالی از لطف نخواهد بود زیرا این دعا رابطه ای که بین قیام امام حسین (ع) و قیام موعود دارد را مشخص می کند و مسلمانان را برای یاری امام خود تشویق می کند.

وی افزود: اربعین نقطه عطف عزاداری ها است و اهل بیت (ع) نیز اربعین را مهم دانستند تا یاد عاشورا و شهدای عاشورا زنده نگه داشته شود و مردم در هر کجا که هستند رو به سوی کربلا کرده و به این امام شهید زیر لب سلامی دهند و عهدشان را با او تازه تر کنند.

فلسفه شهادت امام حسین (ع) متفاوت با سایر امامان است

میرعلی اکبر قره سید نیز با اشاره به فلسفه اربعین حسینی اظهار داشت : حضرت زینب (س) با سخنرانی های خود پیام کربلا را در بین مسلمانان و حتی تا دل دشمنان پیش برده و قیام را زنده نگه داشت و شاید بتوان نقش روزهای بعد از وقوع حادثه کربلا و تلاش حضرت زینب برای اشاعه فرهنگ اسلام را مهم تر و پررنگ تر از این واقعه دانست.

امام جمعه آذرشهر ادامه داد : برخی ها این امر را مطرح می کنند که چرا برای سایر امامان مراسم های روز چهلم گرفته نمی شود که باید در جواب آن ها گفت فلسفه شهادت امام حسین (ع) با سایر امامان تفاوت عمده ای داشته و حتی برای پیامبر بزرگوار اسلام نیز مراسم چهلم نداریم.

وی افزود : مراسم اربعین امام حسین (ع) برای زنده نگه داشتن فلسفه قیام وی بوده و فلسفه مراسم چهلم این امام با سایر امامان تفاوت عمده ای دارد.

قره سید با اشاره به ضرورت برگزاری مراسم عزاداری باشکوه به مناسبت اربعین حسینی گفت : به خوبی می توان مشاهده کرد که برگزاری مراسم های عزاداری چه تاثیراتی در دنیا داشته و تمامی مردم جهان با هر دینی که دارند ناظر صحنه های عزاداری برای امام حسین (ع) در شهرهای مختلف کشور هستند.

---------------------------------------