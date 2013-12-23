هزینه 4 میلیون تومانی برای زیرساخت هرواحد مسکن مهر

سید محمد پژمان در گفتگو با مهر در خصوص هزینه‌های آماده‌سازی و خدمات زیربنایی برای واحدهای مسکن مهر، گفت: آماده‌سازی زمین و هزینه‌های زیرساختی نقش زیادی در هزینه تمام شده واحدهای مسکن مهر دارد و بخشی از قیمت تمام شده را شامل می‌شود.

وی افزود: به‌طور متوسط برای هر واحد مسکونی بین 3 تا 4 میلیون تومان آماده سازی زمین با تامین زیرساخت ها هزینه دارد که البته با شرایط خاص زمین و سایت‌های مختلف این هزینه‌ها می تواند متفاوت باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برخی از سایت ها که زیرساخت ها کامل نشده با توجه به تفاوت قیمت ها وزارت نیرو با مشکل تامین منابع روبرو است، اظهار داشت: همکاران ما در وزارت نیرو به دنبال راهکارهایی برای تعدیل هزینه ها هستند تا بتوانند هرچه سریعتر خدمات زیربنایی سایت‌های مسکن مهر را تکمیل کنند.

پژمان تصریح کرد: در حال گفتگو هستیم که اگر این تغییرات صورت گیرد رقم نهایی افزایش قیمت ها را اعلام کنیم اما به طور حتم خدمات روبنایی هم باید در سایت ها ساخته شود که نیاز به تامین اعتبار بیشتری داریم.

وی با اشاره به اینکه قبلا هم گفتیم که باید چند سال درگیر تکمیل پروژه‌های مسکن مهر در بخش زیربنایی و روبنایی باشیم، بیان کرد: امیدواریم که اعتبار خدمات زیربنایی و روبنایی فراهم شود تا هرچه زودتر این پروژه ها به پایان برسد.