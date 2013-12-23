شهرستان نهبندان رتبه برتر کمک های مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی خزاعی یکشنبه شب در دیدار مردم نهبندان با آیت الله نوری همدانی ضمن تسلیت ایام اربعین اظهار کرد: شهرستان نهبندان با دو حوزه علمیه و 140 طلبه خواهر و برادر در فاصله 100 کیلومتر با کشور افغانستان شهری فرهنگی است.

وی با بیان اینکه شهرستان نهبندان یک شهری ولائی و ولایت مدار است واز دوران انقلاب در خط امام و رهبری بوده و خواهد بود، افزود:در دوران دفاع مقدس که بخش کوچک از خراسان بزرگ بوده 135 شهید و 100جانباز وآزاده تقدیم انقلاب کرده است.

امام جمعه نهبندان با اشاره فقر و محرومیت این شهرستان بیان کرد: شهرستان نهبندان از سفر مقام معظم رهبری به این شهر مورد توجه مسئولین قرار گرفته اما فقر محرومیت ادامه دارد و مردم هیچ منبع درآمد زایی ندارند.

وی افزود: مردم نهبندان افرادی نوع دوست و خیر هستند و باتوجه به اینکه هیچ درآمدی ندارند در کمک به مردم سومالی و کمک به بازسازی عتبات عالیات و در صدقه دادن رتبه برتر کشور و استانی را دارند.

خزاعی اظهار داشت: در شهرستان نهبندان با 60 هزار نفر جمعیت که بیشتر آن شیعه هستند وحدت واتحاد بین شیعه وسنی وجود دارد و در کنار هم زندگی می کنند.

وی با اشاره به موضوع امنیت در استان افزود: شهرستان نهبندان یکی از شهرهای مرزی استان است و دارای مرز مشترک با افغانستان که با لطف خدا و کمک نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی ازامنیت مطلوبی برخوردار است.

شهرستان نهبندان با کمبود روحانی مواجه است

امام جمعه نهبندان به مشکل فرهنگی و عقیدتی در این شهرستان اشاره وعنوان کرد: با توجه به اینکه نهبندان با داشتن حوزه علمیه فعال و دانشگاه های فعال در شرقی ترین نقطه کشور در حال طرقی است اما از لحاظ مسائل عقیدتی با کمبودهایی به خاطر نزدیکی با کشور افغانستان و نیروهای که در افغانستان هستند روبرو است که می بایست مورد توجه مسئولین فرهنگی کشور قرار گیرد.

وی یکی دیگر از مشکلات فرهنگی نهبندان را کمبود روحانی دانست و بیان کرد: انتظار می رود که حوزه های علمیه فکر اساسی برای این مشکل در شهرستان ها بردارند.

حجت الاسلام خزاعی به نبود مسجد وخانه عالم درتمام روستاهای نهبندان اشاره و افزود: مشکل گاز رسانی به نهبندان و نبود آب آشامیدنی از دیگر مشکلات این شهرستان محروم است.

لازم به ذکر است در مراسم دیدار حضرت آیت الله نوری همدانی در شهرستان نهبندان بسیار استقبال خوبی شده بود و علاوه بر مسئولان استان خراسان جنوبی، امام جمعه، فرماندار، فرمانده انتظامی، فرمانده سپاه پاسداران، مدیر حوزه علمیه و نمایندگان عقیدتی سیاسی در مراکز نظامی ودانشگاهی و جمعی از مسئولین شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.