رئال در خانه والنسیا پیروز شد/ بارسا شکست را با پیروزی پر گل عوض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا در حالی که در 15 دقیقه ابتدایی بازی مقابل ختفه با نتیجه 2 بر صفر از میزبان خود عقب افتاد در ادامه بازی و با درخشش پدرو و فابرگاس 5 بار دروازه حریف خود را باز کرد تا در پایان با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی برسد. در این بازی پدرو رودریگز (34، 41، 43) هت تریک کرد و سسک فابرگاس هم (68، 72 پنالتی) 2 گل به ثمر رساند.

در دیگر بازی رئال مادرید در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر ورزشگاه مستایا با نتیجه 3 بر 2 میزبان خود والنسیا را شکست داد. در این بازی پابلو پیاتی (34) و جرمی متیو (62) برای والنسیا گل زدند و آنخل دی ماریا (28)، کریس رونالدو (40) و خسه رودریگز (82) برای رئال گل زدند.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

سلتاویگو یک – اوساسونا صفر

والنسیا 2 – رئال مادرید 3

ختافه 2 – بارسلونا 5

اسپانیول 4 – وایادولید 2

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 46 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 46 امتیاز

3- رئال مادرید 41 امتیاز

4- اتلتیک بیلبائو 33 امتیاز

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18- اوساسونا 15 امتیاز

19- رایووایکانو 13 امتیاز

20- رئال بتیس 10 امتیاز