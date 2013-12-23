رئال در خانه والنسیا پیروز شد/ بارسا شکست را با پیروزی پر گل عوض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا در حالی که در 15 دقیقه ابتدایی بازی مقابل ختفه با نتیجه 2 بر صفر از میزبان خود عقب افتاد در ادامه بازی و با درخشش پدرو و فابرگاس 5 بار دروازه حریف خود را باز کرد تا در پایان با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی برسد. در این بازی پدرو رودریگز (34، 41، 43) هت تریک کرد و سسک فابرگاس هم (68، 72 پنالتی) 2 گل به ثمر رساند.
در دیگر بازی رئال مادرید در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر ورزشگاه مستایا با نتیجه 3 بر 2 میزبان خود والنسیا را شکست داد. در این بازی پابلو پیاتی (34) و جرمی متیو (62) برای والنسیا گل زدند و آنخل دی ماریا (28)، کریس رونالدو (40) و خسه رودریگز (82) برای رئال گل زدند.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:
سلتاویگو یک – اوساسونا صفر
والنسیا 2 – رئال مادرید 3
ختافه 2 – بارسلونا 5
اسپانیول 4 – وایادولید 2
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 46 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 46 امتیاز
3- رئال مادرید 41 امتیاز
4- اتلتیک بیلبائو 33 امتیاز
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18- اوساسونا 15 امتیاز
19- رایووایکانو 13 امتیاز
20- رئال بتیس 10 امتیاز
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