دو هزار اصله درخت در بابل پلاک کوبی شد

سعید خسروانی درحاشیه افتتاح دبیرخانه دائمی جشنواره بهارنارنج بابل در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد درخت کاری خبر داد و تصریح کرد: در این ستاد پلاک کوبی درختان از یک ماه قبل آغاز شد وبیش از دو هزار درخت در این طرح پلاک کوبی شد.

وی افزود: مهم ترین مزیت اجرای این طرح تهیه شناسنامه با درج کلیه مشخصات درخت اعم از نوع گونه ،کیفیت تنه ،امراض وارتفاع خواهد بود.

رئیس سازمان فضای سبز بابل گفت: در فضای سبز در خصوص نگهداری از درختان نگاه درآمد زایی نداشته وهدف افزایش فضای سبز است.

خسروانی خاطرنشان کرد: هدف ما فرهنگ سازی در راستای این مهم است که هر شهروند یک درخت داشته باشد واشاعه این فرهنگ در جامعه است.

وی با بیان اینکه، سازمان فضای سبز بابل به مدت چهارماه تاسیس شد، افزود: برای پیشبرد اهداف سازمان سند چشم انداز توسعه تدوین که بر اساس آن بازپیرایی تمام مناطق سطح شهر انجام خواهد گرفت.

این مسئول اذعان داشت: برای پیشبرد اهداف این سازمان مبلغ 400 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شد که برای سال آینده ردیف بودجه ای مستقلی به مبلغ پنج میلیارد تومان، برگزاری نمایشگاه گل وگیاه منطقه شمال کشور، مازندران،گیلان و گلستان در اسفند ماه سال جاری خواهیم داشت.

خسروانی با اشاره به اینکه فضای سبز بابل تجهیز شده نیستند تصریح کرد: متولی بهسازی وتجهیز اماکن فضای سبز رها شده در بابل خواهیم بود.

وی اذعان داشت: ستاد بررسی پراکندگی پارکها در راستای بررسی نقاط ضعف و قوت شکل گرفت و اماکن کاربری مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سرانه فضای سیز بابل دو وسه دهم است گفت: با تدوین سند چشم انداز در برنامه کوتاه مدت درصدد اصلاح و افزایش سرانه فضای سبز بوده وتلاش خواهیم کرد آنرا به هفت برسانیم این در حالی است که استاندارد سرانه فضای سبز جهان 15 است.

وی بیان داشت: سازمان فضای سبز بابل دارای 20 نفر پرسنل بوده و فعلا در مکان استجاری مستقر هستیم که به زودی مکانی در یکی از پارک های شهر برای این سازمان در نظر گرفته خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: در بابل 20 پارک برای شهروندان فعال بوده که سه پارک آن محوری ومنطقه ای است.