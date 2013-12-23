همسر مرحوم سبزی در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس همسر مجید سبزی به اتفاق فرزندش برای شرکت در مراسم سالگرد پدرش راهی اردبیل شده بود در جاده تهران - اردبیل دچار سانحه رانندگی شد و در بیمارستان بستری گردید.



شهرام سبزی فرزند زنده یاد مجید سبزی در این باره گفت: در جاده بودیم که متاسفانه دچار سانحه رانندگی شدیم و با پیگیری های سردار رویانیان ، بهروز سلطانی ، سعید شیرینی و حمید استیلی مادرم در بیمارستان یاس سپید که تحت قرارداد با شرکت پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس است بستری شده اند.



نازک‌نی و درشت‌نی پای مادرم دچار شکستگی شده و به احتمال زیاد روز دوشنبه عمل جراحی خواهد شد. همچنین همسرم نیز از ناحیه کمر آسیب دیده اند و تحت نظر پزشکان هستند. بنده باید از کار بزرگ باشگاه پرسپولیس و عقد قرارداد با بیمارستان یاس سپید تقدیر و تشکر کنم و باید بگویم که از عصر امروز تا الان مسئولان باشگاه و شرکت پیشکسوتان مدام پیگیر کارهای ما بوده اند.



همچنین وحید قلیچ که به علت عمل جراحی قلب در بیمارستان بستری شده بود با اقدامات انجام شده از سوی شرکت پیشکسوتان پرسپولیس از بیمارستان ترخیص شد.

