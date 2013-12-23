اهدای کتاب نذری به عزاداران تهرانی همزمان با اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز اربعین امام حسین(ع) طرح بزگ نذر کتاب و اهدای کتاب نذری به شهروندان تهرانی با مشارکت جمعی از ناشران تهران از صبح امروز دوشنبه 2 دی ماه در سرای اهل قلم آغاز شد.
در این طرح که تا ساعت 16 بعدالظهر دوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت، شهروندان تهرانی میتوانند با مراجعه به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی کوچه خواجه نصیر کتابهایی که در قالب نذر فرهنگی و به صورت رایگان توزیع میشود را دریافت کنند.
در طرح نذر کتاب، 120 عنوان کتاب در بیش از 2000 مجلد که از سوی 22 ناشر برای استفاده شهروندان تهرانی تدارک دیده شده است توزیع خواهد شد.
یادآوری میشود در طرح «نذر کتاب» ناشران و مولفان کتابهای خود را با 50 درصد تخفیف در اختیار ستادی به نام ستاد نذر کتاب قرار داده و ستاد پس از بررسی، موارد تأیید شده را به چرخه وارد کرده و خیرین نیز از میان آثار تأیید شده، کتاب مورد نظر خود را برای اهداء انتخاب میکنند و پس از پرداخت 50 درصد باقیمانده هزینه آن توسط فرد خیر شرکت کننده در این طرح، این کتابها در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
طرح نذر کتاب در قالب یک حرکت فرهنگی از سوی ناشران بخش خصوصی و بدون استفاده از بودجه دولتی اجرا میشود.
