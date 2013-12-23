طرح های پژوهشی سه دستگاه اجرایی در خراسان رضوی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی طرح های پژوهشی اداره کل جهاد کشاورزی، ادارات کل صنعت و معدن و تجارت و ثبت احوال استان بررسی شد.

احسان ارکانی در جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان به بررسی شش طرح پژوهشی اداره کل ثبت احوال پرداخت و اظهار کرد: این طرح ها براساس اولویت، از اعتبارات اختصاص یافته به این دستگاه بهره مند خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با بیان این که طرح های پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان در کارگروه اقتصادی استان نیز مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در همین راستا سه طرح پژوهشی سازمان صنعت و معدن در قالب یک طرح جامع و 23 طرح سازمان جهاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفته است.

عدم تغییر سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال آینده خراسان رضوی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ی استانداری خراسان رضوی گفت: اعتبارات عمرانی خراسان رضوی از رقم چهار هزار و 788 میلیارد ریال در سال 92 به سه هزار و 178 میلیارد ریال در سال آینده کاهش می یابد؛ بر این اساس اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 93 همچون دیگر استان های کشور، در مقایسه با سال جاری از 33.6 درصد رشد منفی برخوردار است.

احمد نجاری مقدم در این باره اظهار کرد: سهم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای خراسان رضوی در لایحه ی بودجه سال 93 برابر 5.8 درصد است که با توجه به پیگیری های مسوولان استان در مقایسه با سال 92 ثابت مانده و کاهشی نداشته است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ی استانداری خراسان رضوی با بیان این که درآمدهای استانی مجموع استان های کشور از 411 هزار میلیارد ریال در سال جاری با رشد 23.4 درصد به 507 هزار میلیارد ریال در سال آینده افزایش یافته است، گفت: بر این اساس سهم استان ها از مجموع درآمدهای کشور از 45 درصد در سال 92 به حدود 55 درصد ارتقا می یابد.

نجاری مقدم بیان کرد: از مجموع درآمدهای پیش بینی شده برای سال آینده 20 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمدهای ملی و 486 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمدهای استانی ست.

ایست و بازرسی ثابت درمحور کوهسرخ به نیشابور ایجاد می شود

رئیس شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر کاشمر از تصویب ایجاد ایست و بازرسی ثابت در محور کوهسرخ به کاشمر خبرداد.

مهدی فروزان درجلسه این شورا با اشاره به رویکرد پیشگیرانه مصوبه یادشده در راستای مبارزه با قاچاق کالاو مواد مخدر، بر تمهید نیرو و تجهیزات مورد نیاز برای تسریع در بهره برداری از آن تأکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر کاشمر در ادامه با تقدیر از دست اندرکاران اجرای طرح پاکسازی محل تجمع معتادان شهر کاشمر افزود: عملیات اجرایی جهت تکمیل این طرح در حال انجام است.

تمام امکانات سبزوار برای خدمت به زائران حضرت رضا(ع) بسیج شده است

فرماندار سبزوار در جلسه ستاد تسهیلات زائران پیاده خواستار بسیج امکانات شهرستان برای خدمت رسانی به زائران حضرت رضا (ع) شد.

قاسم شعبانی عطار در جلسه این ستاد اظهار کرد: به دلیل تعطیلات پیش رو و عبور حجم بالای مسافر از محورهای مواصلاتی سبزوار نیروهای امدادی و خدمات رسان باید با بسیج همه ی امکانات امداد و نجات، در آماده باش کامل باشند.

پیشرفت بدون پشتوانه پژوهش و تحقیق پایدار و مستمر نخواهد بود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی بر استفاده از ظرفیت پژوهشی دانشکده ی مهندسی دانشگاه فردوسی جهت رفع مشکلات پیش روی دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.

احسان ارکانی در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به اهمیت و جایگاه پژوهش در مراکز دانشگاهی، پژوهش را حلقه مفقوده توسعه پایدار دانست و افزود: بدون اتکا به پژوهش، توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد و چنانچه پیشرفتی بدون پشتوانه پژوهش و تحقیق رخ دهد به طور حتم پیشرفتی پایدار و مستمر نخواهد بود.

معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: علاوه بر انجام پژوهش های جدید متناسب با نیاز کشور، باید از نتایج پژوهش های انجام شده در اتخاذ تصمیمات کلان استفاده مطلوب کرد.