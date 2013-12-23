حامدعلی مبارکی در گفتگو با مهر از حضور سرمایه گذاران خارجی از کشورهای امارات، کویت و چین در منطقه آزاد چابهار خبرداد و گفت: در ماه‌های گذشته، سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منطقه آزاد چابهار آمده اند تا در این منطقه سرمایه گذاری کنند. به نحوی که برخی از این سرمایه گذاران ایرانی الاصل بوده و شرکای خارجی الاصل دارند و برخی دیگر سرمایه گذاران خارجی هستند که شرکایی در ایران دارند.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: بر این اساس، تلاش شده تا مقدمات لازم برای حضور این سرمایه گذاران در چابهار فراهم شود و آنها بتوانند در زمینه های صنعتی، گردشگری، تجاری و ترانزیت و در شاخه های مختلف سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: این سرمایه گذاران در شاخه های مختلف زیباسازی ساحل، هتل، احداث محل هایی برای گردشگری ابراز تمایل کرده اند.

به گفته مبارکی، در بحث تبدیل شدن چابهار به قطب سوم پتروشیمی، اقداماتی صورت گرفته است که امید می رود با رسیدن گاز، کار شروع شود.

وی اظهار داشت: در هر حال رویکرد دولت تدبیر و امید و امیدی که پس از مذاکرات مثبت ژنو ایجاد شد، نشاط جدیدی را در دل مردم و به خصوص در بخش های اقتصادی ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه تاکید دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد نیز دستیابی به اهداف تعیین شده در افق 1404 است.

مبارکی ادامه داد: بر این اساس، تلاش می شود تا مناطق آزاد، جایگاه بهتری از سرزمین اصلی داشته باشند و بر اساس برنامه هایی تدوین شده است که مناطق آزاد به این اهداف دست یابند، البته در این میان، چابهار به عنوان پایلوت برنامه افق 1404 تعیین شده است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، چابهار به دلیل کاهش فاصله های معنادار با پاکستان، هندوستان و آسیای میانه فرصت ترانزیت حائز اهمیتی برای تجار دارد؛ به این معنا که اگر ترانزیت در محور شرق راه اندازی شود، تحول بسیار بزرگی در منطقه ایجاد خواهد شد و دغدغه اشتغال از بین می رود.

به گفته مبارکی، اولویت برنامه چابهار توسعه زیرساختهای ترانزیتی در این منطقه است، چراکه استفاده از بندر چابهار، فاصله بندرعباس تا افغانستان و آسیای میانه را 36 ساعت کم می کند و هزینه های حمل و جابجایی کالا را در هر تن نسبت به بندرعباس به نصف کاهش می دهد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: هزینه جابجایی کالا در بندرعباس به ازای هر تن کالا، ده دلار است که این رقم در چابهار به 5 دلار کاهش می یابد؛ ضمن اینکه استفاده از بندر چابهار ترافیک استفاده از بندرعباس را ندارد و بنابراین هزینه دموراژ کالا را نیز کاهش می دهد.

وی تاکید کرد: اگر یک بازرگان کالای خود را از طریق چابهار به ایران وارد کند، کشتی هایش به سرعت تخلیه شده و وی می تواند سه بار گردش مالی را نسبت به بندرعباس انجام دهد؛ البته کمبودهایی در این زمینه وجود دارد و باید توسعه اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری را صورت دهیم که این، در دستور کار قرار دارد.