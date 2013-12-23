سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم دکتر سیدحسن هاشمی خطاب به دکتر محمدرضا محمدي ساردو عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت یادآور شده است: از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقدامات اعلام شده را انجام دهید.

اقدامات مورد انتظار وزیر بهداشت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم، توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود، توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت است.

پیش از این دكتر سید فریدون افضلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت را برعهده داشت.