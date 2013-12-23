۲ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیست و چهارمین حکم خود در تغییر روسای دانشگاههای علوم پزشکی، دکتر محمدرضا محمدي ساردو را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم دکتر سیدحسن هاشمی خطاب به دکتر محمدرضا محمدي ساردو عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت یادآور شده است: از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقدامات اعلام شده را انجام دهید. 

اقدامات مورد انتظار وزیر بهداشت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم، توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود، توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت است. 

پیش از این دكتر سید فریدون افضلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت را برعهده داشت. 

