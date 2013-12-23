۲ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

طی حکمی از سوی شهردار تبریز:

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز منصوب شد

تبریز - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام و المسلمین احمد حمیدی به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام احمد حمیدی در مراسم معارفه که عصر روز یکشنبه یک دی ماه در سالن آمفی تئاتر شهرداری مرکزی تبریز برگزار شد، اعلام کرد: باید در کنار عمران و آبادانی شهر به توسعه مسائل فرهنگی شهروندان اهتمام ورزیم.

حمیدی با تاکید بر اینکه باید ناهنجاری های اجتماعی در سایه ترویج فرهنگ صحیح شهروندی در جامعه از بین رود، افزود: باید همواره به موازات توسعه اقتصاد و آبادانی شهر، برنامه ریزی هایی را برای توسعه فرهنگ جامعه با ایجاد مراکز مطالعاتی فرهنگی، اجتماعی پایه ریزی کنیم  و تمامی برنامه های فرهنگی باید با پشتیبانی شهرداری و سازمان های اجرایی و کار کارشناسی صورت بگیرد و لازمه موفقیت در اجرای چنین برنامه هایی، تدوین طرح جامع فرهنگی، اجتماعی است.

حمیدی قبل از این تصدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه,معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و مدیریت فرهنگی و مدیریت اجتماعی دانشگاه تبریز را در کارنامه اجرایی خود به همراه دارد.

پیش از این وحیدی مهر معاون فرهنگی اجتماعی شهردار بود و به دلیل کاندیداتوری در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی تبریز از این سمت استعفا داده بود، بعد از وی نیز رضا علوی سرپرست موقت معاونت فرهنگی و اجتماعی کلانشهر تبریز را برعهده داشت.

