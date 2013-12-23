مراسم اربعین حسینی در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد 

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب ، در اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، با عزاداری هیاتهای دانشجویی از سراسر كشور در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، حسینیه امام خمینی(ره) یكپارچه احساس و شور و شعور حسینی بود.

در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان به تبیین ابعاد نورانی نهضت تاریخ ساز امام حسین(ع) و روشنگری‌های درس آموز کاروان اسرای کربلا پرداخت.



در ادامه‌ این مراسم معنوی آقای مطیعی -ذاكر اهل بیت(ع)- بر مصائب حضرت سیدالشهدا و كاروان اسرا مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی كرد و دانشجویان و دانشگاهیان در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند.



همچنین دانشگاهیان نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقامه كردند.



در پایان این مراسم رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان کوتاهی از اجتماع پرشور دانشجویان عزادار در اربعین حسینی تشکر کردند و افزودند: این جلسه گرم و پرشور با حضور نخبگان و با این شور و شعور و اخلاص از جمله جلسات بی نظیر است.



ایشان ضمن دعا برای جوانان کشور تاکید کردند: این کشور و آینده آن متعلق به جوانان است و شما باید بار این مسوولیت سنگین و پر افتخار را به سر منزل مقصود برسانید.





