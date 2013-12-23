رقابت حساس تکواندوکاران قم با حريفان در ليگ برتر کشور

علی افکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق برنامه فدراسیون تکواندو قرار است تکواندوکاران قمي در ديدارهاي هفته های سوم و چهارم از دور برگشت مسابقات قهرمانی ليگ برتر تکواندو نوجوانان باشگاه های کشور این هفته به مصاف حریفان بروند.

وی با بیان اینکه برنامه دیدارهای این دو هفته از سوی فدراسیون اعلام شده است، افزود: ديدارهاي هفته سوم و چهارم از دور برگشت ليگ برتر تکواندو نوجوانان تحت عنوان جام آينده سازان المپيک، روز جمعه ششم دي ماه در خانه تکواندو برگزار مي شود.

رئیس هیئت تکواندو استان قم افزود: تکواندوکاران قمی که تا این مرحله از پیکارهای لیگ برتر تکواندو نوجوانان باشگاه های کشور عملکرد خوبی داشته اند، طبق برنامه در هفته سوم در نخستين شرکت رنگسازي ايران به مصاف هيئت تکواندو قم مي روند.

وی یاد آور شد: همچنین در هفته چهارم نيز تکواندوکاران مجتمع توليدي کردان حریف پسران تیم هيئت تکواندو قم هستند و امیدواریم با توجه به تمرینات خوب و منسجمی که این تیم برای رقابت های این هفته انجام می دهد، جایگاه خود را در جدول تقویت کند.

افکاری در ادامه عنوان داشت: ديدارهاي دو هفته نخست از دور برگشت ششمين دوره رقابتهاي ليگ برتر تکواندو تحت عنوان جام آينده سازان المپيک نیز روز جمعه هشتم آذرماه در خانه تکواندو برگزار شده و تیم پسران هیئت تکواندو قم هم اکنون جایگاه خوبی در جدول دارد.

هفته سوم:

شركت رنگسازي ایران - هيئت تكواندو قم

صنايع استيل البرز - مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه

پاس قوامين - مجتمع كردان

هفته چهارم:

مجتمع توليدي كردان - هيئت تكواندو قم

پاس قوامين - دانشگاه آزاد اسلامی

شركت رنگسازي ايران - مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه

جدول رده بندی لیگ تکواندو نوجوانان باشگاه های برتر کشور:

تیم اول: دانشگاه آزاد اسلامی

تیم دوم: مجتمع تولیدی کردان

تیم سوم: صنایع استیل البرز

تیم چهارم: پاس قوامین

تیم پنجم: مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه

تیم ششم: هیئت تکواندو قم

تیم هفتم: شرکت رنگسازی ایران