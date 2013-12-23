  1. استانها
  2. سمنان
۲ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

هجدهمین یادواره شهدای لاسجرد سرخه برگزار شد

هجدهمین یادواره شهدای لاسجرد سرخه برگزار شد

سرخه - خبرگزاری مهر: همزمان با اربعین حسینی یاد و خاطره 40 شهید لاسجرد از توابع شهرستان سرخه با حضور خانواده معظم شهداء، ایثارگران و دیگر قشرهای مردم شهید پرور این منطقه گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه مهدیشهر صبح دوشنبه در آئین گرامیداشت یادواره شهدای لاسجرد که در محل آستان مقدس امامزادگان سید رضا و سید علی اکبر  برگزار شد، ضمن بیان اینکه توسل به ائمه اطهار و به ویژه امام حسین(ع) عامل تحول معنوی است اظهار داشت: شهادت بالاترین هنر و مرتبه انسانی است.

حجت الاسلام محمد بارانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: شهدا انسان های شایسته ای بوده اند و مصیبت ها و دردهایی که در کربلای ایران کشیده اند باعث شده رحمت خداوند بر ملت ایران فرود آید.

وی علت برگزاری این یادواره ها را در دو جهت اصلی بیان کرد و اظهار داشت: این یادواره ها در راستای بیداری از غفلتها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر همچنین بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه تاکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ شهید و شهادت نقش مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد.

در ادامه مراسم پس از سخنرانی حاضران با ذکر مداحی و نوحه سرایی یادو خاطره شهدا را گرامی داشتند.

کد مطلب 2201009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه