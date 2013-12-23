هجدهمین یادواره شهدای لاسجرد سرخه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه مهدیشهر صبح دوشنبه در آئین گرامیداشت یادواره شهدای لاسجرد که در محل آستان مقدس امامزادگان سید رضا و سید علی اکبر برگزار شد، ضمن بیان اینکه توسل به ائمه اطهار و به ویژه امام حسین(ع) عامل تحول معنوی است اظهار داشت: شهادت بالاترین هنر و مرتبه انسانی است.

حجت الاسلام محمد بارانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: شهدا انسان های شایسته ای بوده اند و مصیبت ها و دردهایی که در کربلای ایران کشیده اند باعث شده رحمت خداوند بر ملت ایران فرود آید.

وی علت برگزاری این یادواره ها را در دو جهت اصلی بیان کرد و اظهار داشت: این یادواره ها در راستای بیداری از غفلتها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر همچنین بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه تاکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ شهید و شهادت نقش مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد.

در ادامه مراسم پس از سخنرانی حاضران با ذکر مداحی و نوحه سرایی یادو خاطره شهدا را گرامی داشتند.