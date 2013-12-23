محمدهادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شاخص روز گذشته روی 147 قرار داشت گفت: ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون امروز با 7 واحد افزایش نسبت به روز گذشته هوای پایتخت را در شرایط هشدار قرار داد. در حال حاضر آلاینده منواکسید کربن با ایستادن روی عدد 42 در شرایط پاک، ازن با ایستادن روی عدد 14 و در شرایط پاک، دی اکسید نیتروژن با ایستادن روی عدد 69 در شرایط سالم، دی اکسید گوگرد با ایستادن روی عدد 27 در شرایط پاک و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با ایستادن روی عدد 79 در شرایط سالم است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران به بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان توصیه کرد: از تردد غیر ضروری در هوای آزاد و همچنین سایر افراد از انجام فعالیتهای شدید بدنی در فضای باز خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نیز ( پنجشنبه یکم دیماه ) معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به قرار گرفتن هوای پایتخت درشرایط ناسالم گفت: تا اطلاع ثانوی فعالیت تمام معادن شن و ماسه، واحدهای تولیدی بتن و کارخانجات آسفالت ممنوع است.

به گفته محمد رستگاری، با توجه به اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق، هوای پایتخت در حال حاضر در شرایط ناسالم قرار گرفته و با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر سکون نسبی هوا از امروز تا پایان هفته پیش بینی می شود افزایش آلاینده های جوی در استان تهران طی دو روز آینده تداوم داشته و سبب کاهش کیفیت هوا و افزایش آلاینده ها شود. بر این اساس محیط زیست استان تهران از آموزش و پرورش استان درخواست کرده است که زنگ ورزش مدارس از سه شنبه تعطیل شود. همچنین محیط زیست استان تهران از اداره کل ورزش و جوانان استان و سازمان ورزش شهرداری استان درخواست کرده است در راستای کاهش ورزش همگانی و فعالیت های شدید بدنی اطلاع رسانی کند.

وی از درخواست محیط زیست استان تهران برای استقرار ایستگاههای سیار اورژانس در مناطق آلوده و پرتردد پایتخت طی روزهای آینده خبر داد. علاوه بر واحدهایی که فعالیتشان در روزهای آتی ممنوع است تمام واحدهای دارای پتانسیل آلودگی هوا هم بایستی با حداقل ظرفیت در این مدت کار کنند. همچنین از تمام مردم به ویژه سالمندان و کودکان درخواست کرد از تردد غیرضروری در معابر، انجام فعالیت های شدید بدنی و فعالیت های ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست افزود: در خصوص تشکیل کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا افزود: با توجه به اینکه روز دوشبه ( اربعین حسینی ) تعطیل است احتمال دارد که میزان آلاینده ها در یک حدی ثابت بماند لذا در خصوص تشکیل این جلسه با توجه به اعداد آلاینده ها فردا تصمیم گیری خواهد شد.