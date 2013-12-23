سد میرزاخانلوی شماره 2، آب کشاورزی 455 هكتار از اراضی شهرستان طارم را تأمین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اميرحميدنيا در بازید استاندار زنجان ازعمليات اجرايي سدهاي ميرزاخانلوي 2 وپاوه رودشهرستان طارم پیشرفت فیزیکی ساختمان سد را92 درصد اعلام کرد و افزود : اعتبار هزینه شده براي سد تاکنون 55 ميليارد ريال،اعتبار سالجاري10.ميلياردريالي و اعتبار پیش بینی شده است.

حمیدنیا برای اتمام سد160میلياررد ریال است حجم مخزن سد را 2 میلیون مترمکعب اعلام کرد وافزود : حجم آب تنظیمی سد16.2 میلیون مترمکعب و اشتغال زایی این پروژه نيز 150 نفر بصورت مستقيم وغيرمستقيم است.



وی از عمليات اجرايي سدتنظيمي پاوه رود ادامه داد : عملیات اجرایی بند تنظیمی پاوه رود از مهر ماه 89 آغاز و تا کنون45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



حمیدنیا هدف از اجرای این طرح راتامين آب کشاورزی در سطح 18 هزار 497 هکتار و تولید انرژی برق آبی به میزان 8 مگا وات اعلام کرد و افزود : این سد از نوع بتنی دریچه دار (تنظیمی ) ، ارتفاع سد از پی32متر و حجم آب قابل تنظيم سد 187 میلیون متر مکعب و طول شبکه های آبیاری ساحل سمت چپ و راست آن 97 کیلومتر است.



مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان اعتبارات سال جاری طرح و اوراق مشاركت را 180میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : تا کنون برای این طرح مبلغ210میلیارد ریال هزینه شده است.