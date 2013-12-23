  1. استانها
  2. زنجان
۲ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

حمیدنیا:

سد میرزاخانلوی شماره 2، آب کشاورزی 455 هكتار از اراضی شهرستان طارم را تأمین می کند

سد میرزاخانلوی شماره 2، آب کشاورزی 455 هكتار از اراضی شهرستان طارم را تأمین می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت : باتکمیل سد میرزاخانلوی 2 درشهرستان طارم،آب455هكتاراز اراضی کشاورزی روستای درام وپاوه رود تأمین می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، اميرحميدنيا در بازید استاندار زنجان ازعمليات اجرايي سدهاي ميرزاخانلوي 2 وپاوه رودشهرستان طارم پیشرفت فیزیکی ساختمان سد را92 درصد اعلام کرد و افزود : اعتبار هزینه شده براي سد تاکنون 55 ميليارد ريال،اعتبار سالجاري10.ميلياردريالي و اعتبار پیش بینی شده است.

حمیدنیا برای اتمام سد160میلياررد ریال است حجم مخزن سد را 2  میلیون مترمکعب اعلام کرد وافزود : حجم آب تنظیمی سد16.2 میلیون مترمکعب و اشتغال زایی این پروژه نيز 150 نفر بصورت مستقيم وغيرمستقيم است.

وی از عمليات اجرايي سدتنظيمي پاوه رود ادامه داد : عملیات اجرایی بند تنظیمی پاوه رود از مهر ماه 89 آغاز و تا کنون45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حمیدنیا  هدف از اجرای این طرح راتامين آب کشاورزی در سطح 18 هزار 497 هکتار و تولید انرژی برق آبی به میزان 8 مگا وات اعلام کرد و افزود : این سد از نوع بتنی دریچه دار (تنظیمی ) ، ارتفاع سد از پی32متر و حجم آب قابل تنظيم سد 187 میلیون متر مکعب و طول شبکه های آبیاری ساحل سمت چپ و راست آن 97 کیلومتر  است.

مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان اعتبارات سال جاری طرح و اوراق مشاركت را 180میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : تا کنون برای این طرح مبلغ210میلیارد ریال  هزینه شده است.

کد مطلب 2201097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها