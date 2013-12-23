مردم ایران رفاه می خواهند اما نه با تهدید و فشار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی ظهر دوشنبه در مراسم یادواره 205 شهید و پنج شهید گمنام شهرستان میامی که با حضور خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و دیگر اقشار مختلف مردم در حسینیه اعظم این شهر برگزار شد، اظهار داشت: موتور انقلاب ایران با اربعین به جریان افتاد و به همین دلیل است که انقلاب ما حسینی بوده و با همه انقلاب ها متفاوت است.

وی افزود: امام حسین (ع) با شهادت خود و یاران باوفایش درس ظلم ستیزی و تابع امام بودن را به جهانیان آموخت و مراسم عزاداری که در آن این فلسفه ها وجود نداشته باشد هیچ ارزشی ندارد.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با اشاره به رسانه های دشمنان در خصوص برگزاری اینگونه آئین ها افزود: امروز تمام رسانه های جهان به دست صهیونیست ها است و آنچه را که می خواهند تبلیغ کرده و آنچه را که به ضررشان است را سکوت می کنند.

بابایی افزود: این رسانه ها می خواهند بیداری اسلامی به خواب رفته تبلیغ شود و سعی می کنند این صداها را مسخ کرده باشند.

وی ضمن توصیه به زنده نگاه داشتن مراسم های دینی و برگزاری یادواره شهدا گفت: کربلا و اربعین مغناطیسی است که آزادگان جهان را جمع کرده و با زنده نگه داشتن یاد شهدا در این ایام اهداف بزرگ شهدا به نسل های آینده باقی خواهند ماند.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان به وظیفه نسل بعد از انقلاب اشاره کرده و افزود: ما با امام راحل(ره) و شهدا عهد بسته ایم که انقلاب را بالنده تر، مترقی تر و شکوفاتر به نسل های آینده تحویل دهیم.

بابایی گفت: پاسداری، حفاظت و حراست از انقلاب مهم ترین وظایفی است که هر ایرانی امروز به دوش می کشد و این امانتی است که به ما رسیده است.

وی به مذاکرات ایران با 5+1 هم اشاره ای داشته و افزود: ملت ایران در این مدت با تمام تحریم ها مقابله کرده است و مردم ما امروز هم همان گونه خواهند بود و دشمنان باید توجه داشته باشند که مردم ایران رفاه را می خواهد اما نه با فشار.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان همچنین به فتنه سال 88 و به وجود آمدن حماسه نهم دی اشاره کرد و افزود: بر همه لازم است تا به جوانان بگوییم که در روز 9 دی چه اتفاقاتی رخ داد و پشت این فتنه چه دست هایی پنهان بود.

وی افزود: اگر نبود تبعیت از رهبری، فتنه گران برای آینده نظام برنامه هایی داشتند.

بابایی در خاتمه با بیان اینکه وظیفه ماست تا مقاومت زیر پرچم ولایت را با بصیرت تمام رها نکرده و تحرکات دشمن را رصد کنیم گفت: مقام معظم رهبری درابتدای امسال تاکید داشتند که دشمن با جنگ اقتصادی به میدان آمده است و این نقشه مهم دشمن است.

حجت الاسلام سید حسین موسوی، فرزند شهید سیدکاظم موسوی نیز در این مراسم، از شهدای واقعه هفت تیر به مقام شهید در دنیا و آخرت اشاره کرد و گفت: اکثر شهدا ما زیر 24 سال سن داشته اند و در این سن بسیار کم فهمیدند که معامله با خدا هیچ ضرری ندارد.

وی در خاتمه تصریح کرد: شهدا با انتخاب راه شهادت بهترین راه را برگزیدند و در این معامله ای که با خدا انجام دادند سود فراوانی را بردند.

پخش کلیپ از حضور رزمندگان شهرستان میامی در عملیات های 8 سال دفاع مقدس، قرائت وصیت شهدا، نمایشگاه عکس و برگزاری نمایشگاه نقاشی از دیگر برنامه های این مراسم بود.