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۲ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۱۲

خانواده بی خانمان تهرانی با دستور وزیر تعاون اسکان داده شدند

خانواده بی خانمان تهرانی با دستور وزیر تعاون اسکان داده شدند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال درج گزارشی در رسانه ها مبنی بر حضور یک خانواده در چادری در یکی از پارکهای تهران رئیس سازمان بهزیستی را مامور رسیدگی و اسکان این خانواده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی ضمن تقدیر از اهتمام رسانه های گروهی به مسائل مختلف جامعه از جمله آسیب های اجتماعی، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی را مامور کرد تا نسبت به رسیدگی به وضعیت این خانواده اقدام کند.

یادآوری می شود؛ این خانواده شامل یک برادر، یک خواهر و یک مادر هستند که متأسفانه هر سه اعضای این خانواده به نوعی بیماری هم هستند.

فرزند پسر این خانواده حدود 36 سال سن دارد و از بیماری ام اس رنج می برد و خواهر وی معلول ذهنی است. مادر این خانواده چندی پیش سکته مغزی کرده و پدر خانواده در سال 80 فوت کرده است.

به دنبال دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان سازمان بهزیستی با این خانواده دیدار کردند و تمهیدات لازم برای اسکان این خانواده و تحت پوشش قرار دادن این بیماران اتخاذ شد.

این خانواده هم اکنون اسکان داده شده اند و اعضای بیمار خانواده تحت مراقبتهای بهداشتی و درمانی قرار گرفتند.

کد مطلب 2201112

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