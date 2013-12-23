مهندسی ارزش سرلوحه فعالیتهای عمرانی در لرستان/ ضرورت پرهیز از آزمون و خطا در پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور در حاشیه جلسه شورای فنی استان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت ارتقا کیفیت ساخت و ساز در استان اظهار داشت: در زلزله ساختمان ها در نقاطی آسیب پذیر هستند که مسائل آئین نامه ای رعایت نشده است.

وی با اشاره به تشکیل مستمر جلسات شورای فنی استان بیان داشت: شورای فنی استان به دنبال مچ گیری از دستگاهها نیست بلکه تلاش می کند ایرادات فنی و اجرایی را شناسایی و در جهت اصلاح آنها قدم بردارد.

ضرورت برخورد با کوتاهی پیمانکاران در پروژه ها

کیان پور با تاکید بر اینکه دفاتر فنی دستگاهها نباید چشم خود را بر روی مشکلات اجرایی کار پیمانکاران ببندند، عنوان کرد: در صورت کوتاهی در هر مرحله از کار باید پیگیریهای لازم برای رفع مشکل صورت گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت جلوگیری از فعالیتهای آزمون و خطا در اجرای پروژه های عمرانی بیان داشت: روش سعی و خطا در این بخش خسارات فراوانی به دنبال خواهد داشت.

کیان پور همچنین خواستار نظارت آزمایشگاه مکانیک خاک بر روند اجرای پروژه ها شد و بیان داشت: آزمایشگاه مکانیک خاک باید به عنوان مشاور در کنار پروژه های عمرانی باشد.

وی با بیان اینکه آنقدر اعتبار عمرانی نداریم که یک کار را چندین بار انجام دهیم و با سعی و خطا پیش برویم، عنوان کرد: روشهای اجرای پروژه های عمرانی در استان باید با نظام فنی و اجرایی کشور مطابقت داشته باشد.

افزایش طول عمر پروژه ها در گرو اصلاح روشهای اجرایی

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه باید به دنبال اصلاح روشهای اجرای پروژه های عمرانی باشیم، بیان داشت: رفع خطاها کیفیت کار را افزایش داده و عمر مفید پروژه ها را افزایش می دهد.

کیان پور عنوان کرد: در صورت عدم توجه به اصول فنی و اجرایی در اجرای پروژه های عمرانی تنها ما پول و مصالح را هدر داده ایم.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت رعایت شرایط عمومی پیمان در اجرای پروژه ها بیان داشت: همچنین باید در اجرای پروژه های عمرانی از ظرفیت مشاورین ذی صلاح مورد تایید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای رتبه استفاده شود.

اجازه احداث هیچ پروژه ای بدون تست جوش داده نمی شود

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه ناظران نباید اجازه اجرای هیچ پروژه ای در استان را بدون تست جوش بدهند، افزود: کم توجهی در اجرای اتصالات جوشی در زلزله خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد.

کیان پور عنوان کرد: در این راستا در روند اجرای پروژه ها ظرف مدت زمان یک هفته تست جوش صورت گیرد و پس از رفع نواقص ادامه پروژه عملیاتی شود.

وی همچنین به مشکلات موجود در گودبرداریها در استان اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه باید اولویت اول نظام مهندسی لرستان باشد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین خواستار توجه به موضوع ایمنی در اجرای پروژه های عمرانی شد و بیان داشت: در این راستا باید از مجریان و پیمانکاران خواسته شود که اجرای مبحث 12 مقررات ملی ساختمان را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.

مهندسی ارزش سرلوحه فعالیت های حوزه فنی و اجرایی استان

کیان پور همچنین به دیگر نکات اجرایی در روند احداث پروژه های عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: باید نظارت کافی صورت گیرد که از ملات در اجرای پروژه ها استفاده نشود و هر پروژه ای که بدون توجه به مقررات و آئین نامه ها نسبت به استفاده از ملات اقدام کند باید پروژه تعطیل و با دستگاه نظارت و پیمانکار برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در تهیه و فرآوری بتن از دستگاه بتن ساز استفاده شود، افزود: همچنین آزمایشگاه مکانیک خاک باید برای برآورد مقاومت و ظرفیت خاک محل احداث پروژه های عمرانی وارد عمل شود و اعلام نظر کند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان مهندسی ارزش را سرلوحه فعالیت در حوزه فنی و اجرایی استان دانست و بیان داشت: شورای فنی به دنبال اصلاح روشها در اجرای پروژه های عمرانی است تا ساخت و سازها در استان از کیفیت خوبی برخوردار شوند.