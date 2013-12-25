تلویزیونهای هوشمند باهوشتر می شوند/ ارتقای فرمانهای صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاربرانی که در سال 2014 تلویزیونهای هوشمند خریداری می کنند، تغییر کانالها، بازکردن اپلیکشن ها و انجام کارهای دیگر را سادتر خواهند دید.

سامسونگ بخش تعامل صوتی تلویزیونهای هوشمند خود را که به کاربر کمک می کند تلویزیون خود را از طریق فرمانهای صوتی کنترل کند، ارتقا داده است. به عنوان مثال تلویزیونهای هوشمند امروز سامسونگ کاربر خود را مجبور می کند که با دوفرمان صوتی کانال را تغییر دهد. کاربر برای تغییر کانال باید بگویید " تغییر کانال" و " شماره کانال" اما سال آینده این دستگاه ها تنها با شنیدن شماره کانال مورد نظر کاربر ، تغییر کانال را انجام می دهد.

کاربر این دستگاه ها همچنین می تواند از میانبرهای صوتی برای باز گردن یک وب سایت یا یک اپلیکیشن استفاده کند و هنگامی که برای دریافت اطلاعات خاصی چون وضعیت هوا یا قیمت سهام و رتبه های ورزشی با فرمان صوتی جستجوی کنید یک پنجره با نمایش موضوع جستجو شده بالا می آید. این ویژگی صوتی، سال آینده در 12 بازار برای 23 کشور اجرایی خواهد شد.

تلویزیونهای هوشمند سامسونگ در سال 2014 همچنین ویژگیهای حرکت انگشتی را نیز دربرگرفته است و کاربر می تواند با این ویژگی کانال تغییر داده، صدا را کنترل کند، پخش ویدئو را متوقف کرده و به صفحه قبل بازگردد.

سامسونگ تلویزیون هوشمند باهوشتر خود را در نمایشگاه کالاهای الکترونیک لاس وگاس که ماه آینده طی روزهای 7 تا 14 ژانویه به نمایش خواهد گذاشت.