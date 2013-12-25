  1. حوزه و دانشگاه
۴ دی ۱۳۹۲، ۹:۴۵

رئیس دانشگاه خبر داد:

استقرار دانشکده‌ها و گروههای آموزشی در ستاد مرکزی پیام نور

استقرار دانشکده‌ها و گروههای آموزشی در ستاد مرکزی پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور از استقرار دانشکده ها و گروههای آموزشی در ستاد مرکزی این دانشگاه خبر داد.

ابوالفضل فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احیای دانشکده ها، گروه های آموزشی و تقویت توانمندی علمی ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: در دانشگاههای پیام نور، دانشکده ها و گروه های آموزشی در ستاد مستقر هستند و برداشت اینکه دانشکده مانند دانشگاههای حضوری در مراکز آموزشی مستقر باشد در هیچ کدام از دانشگاههای آموزش راه دور به این گونه نیست و مشکلاتی ایجاد می کند.

وی در این باره با ذکر توضیحاتی اظهار داشت: در نظام آموزش راه دور، آموزش از طریق رسانه صورت می گیرد و استاد نقش با واسطه رسانه دارد؛ محتوای آموزش در نظام راه دور و سنجش یکسان است این دو مقوله که از اصول اساسی دانشگاه پیام نور است ایجاب می کند موتور محرک علمی در یک جا مستقر باشد که مناسب ترین مکان ستاد است.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین با اشاره به ماموریت اصلی این دانشگاه، تاکید کرد: شاید ماموریت اصلی این دانشگاه تدریس در رشته های دارای ماهیت نظری باشد اما به این معنا نیست که از طریق نظام آموزش راه دور امکان ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی وجود ندارد.

وی افزود: برخی رشته ها صد در صد با سطح نظام آموزش راه دور قابل ارائه و برخی دیگر از رشته ها در سطح پایین تری قابل ارائه است، به عبارت دیگر هر چه به سمت دروس فنی مهندسی می رویم نیاز به برگزاری کلاسهای حضوری و تعامل بیشتر استاد به دانشجو احساس خواهد شد.

به گفته فراهانی، تقریباً می توان گفت هیچ رشته ای وجود ندارد که در نظام آموزش راه دور قابل ارائه نباشد.

کد مطلب 2201337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها