عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به فساد مالی اخیر در ترکیه و اتهامات وارد به دولت این کشور گفت: در این میان فردی به نام رضا ضراب که همسر یکی از خوانندگان ترک و ایرانی الاصل می باشد جزو 26 نفر اصلی متهمان این پرونده بود.

نماینده مرم ارومیه در مجلس اظهار داشت: بنا به اعترافات ضراب که در روز های اخیر به طور گسترده در رادیو و تلویزیون ترکیه منعکس شده است از بابک زنجانی به عنوان شاه کلید این اختلانام برده اند.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی افزود: رادیو و تلویزیون ترکیه ثروتی که برای زنجانی از این راه به دست آمده را 13 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده است که آن را به جریان کاری وی ارتباط می دهند.

فتاحی تاکید کرد: رسانه های ترکیه و کارشناسان این کشور چند روز گذشته مرتبا مسئولان پیشین ایران را به بابک زنجانی و این اختلاس مرتبط می کنند لذا ما از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت خارجه خواستاریم که سریعا این موضوع را پیگیری کرده و از هر گونه شکل گیری جریان اتهامات زنی علیه ایران جلوگیری کنند.