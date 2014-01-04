رایزنی وزارت جوانان با بانک مرکزی برای حل مشکل وام ازدواج/ درخواست از مجلس برای توجه به جوانان در بودجه

محمود گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: در جلسه ای که با وزیر اقتصاد برگزار کردیم اعلام شد که مسئولیت اصلی پرداخت وام ازدواج بر عهده بانک مرکزی است و این بانک باید اجازه پرداخت وام را به سایر بانک‌ها بدهد. به زودی قرار است با دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز دیدار کنم تا مقدار و مکانیزم پرداخت وام ازدواج برای سال آینده مشخص شود و بانکهای عامل را در پرداخت این وام فعالتر کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان درباره اینکه امسال بسیاری از جوانان از دریافت وام ازدواج محروم بوده‌اند، توضیح داد: اولویت ازدواج اشتغال و مسکن است و وام تنها گوشه ای از مسائل اقتصادی جوانان را در بر می گیرد؛ بنابراین ابتدا باید مشکلات اولویت دار که بر سر راه ازدواج جوانان قرار گرفته حل کرد. البته در حوزه وام ازدواج نیز اقداماتی را انجام داده ایم و امیدواریم برای سال آینده مشکلات پرداخت این وام حل شود.

پیشنهاد افزودن بندهای الحاقی ویژه جوانان در لایحه بودجه سال آینده

گلزاری توضیح داد: همچنین در بخش برنامه های محتوایی وزارتخانه، در صدد فعال کردن مشاوره های قبل از ازدواج و آموزشهای بعد از ازدواج هستیم تا بتوان بنیاد خانواده را تحکیم داد.

وی درباره حذف ماده 41 از لایحه پیشنهادی بودجه گفت: با کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس در حال مذاکره هستیم تا چند بند الحاقی را در لایحه بودجه بیاوریم از جمله آنکه بند الف ماده 41 را به 14 دستگاه برای فعالیت و اختصاص اعتبار به جوانان افزایش دهیم. همچنین از نمایندگان مجلس خواسته ایم تا بانک مرکزی را مکلف به اختصاص اعتباری ویژه به جوانان کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان ادامه داد: امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس نیز با دریافت ضرورت‌های پرداختن به مشکلات جوانان بندهای الحاقی را در بودجه سال آینده اضافه کنند.

گلزاری همچنین به راه اندازی کلینیک های خشم در شهر تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران فعالیت های گسترده ای در حوزه جوانان دارد. در دیدار با معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران قرار شد تفاهم نامه ای برای توسعه فعالیت های جوانان شهر امضا شود و نخستین اقدام برای توسعه این فعالیتها راه اندازی کلینیک های خشم است.

به گفته معاون وزیر، قرار است در دیدار با شهرداران کلانشهرها، کلینیک های کنترل خشم در تمام مناطق کلانشهرها نیز راه اندازی شود تا بتوان از بروز آسیب های ناشی از خشم جلوگیری کرد.

وی درباره راهکارهای این وزارتخانه برای کاهش آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد و طلاق توضیح داد: در تفاهم با شهرداری تهران قرار است از ظرفیت این نهاد برای کاهش آسیب های اجتماعی، پرورش استعدادهای هنری جوانان و آموزش مهارتهای زندگی استفاده کرد. البته در حوزه اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه های پیشگیری را در دستور کار دارد.