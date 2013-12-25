عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس برنامه پیش بینی شده دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده مجلس حاضر شده و به سئوال 22 نماینده مجلس که پیش از این از پاسخ های وی در خصوص انتصابات قانع نشده بودند، پاسخ‌ خواهد داد.

وی افزود: تنها سئوالی که از دکتر فرجی دانا پرسیده خواهد شد در خصوص علت عدم پایبندی وی به تعهدات خود در خصوص انتخاب مدیران وزارت علوم است.

به گزارش مهر، برخی از نمایندگان نسبت به انتصابات وزیر علوم اعتراض داشتند و به همین دلیل خواستار پاسخگویی وی شدند که با توجه به قانع نشدن آنها از پاسخ های وزیر علوم، سئوالات برای طرح در صحن علنی مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که وزیر علوم یکشنبه برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان در صحن مجلس حاضر می شود.