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۳ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

خدابخش تأکید کرد؛

بايد از شيطنت هاي اصحاب قلم غيردولتي جمهوری آذربايجان جلوگيري شود

بايد از شيطنت هاي اصحاب قلم غيردولتي جمهوری آذربايجان جلوگيري شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل با اشاره به روابط دولت ایران و جمهوری آذربایجان گفت: بايد از شيطنت هاي بعضي روزنامه ها و اصحاب قلم غيردولتي آذربايجان در راستای ایجاد مشکل بین روابط دو کشور جلوگيري شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجيد خدابخش بعد از ظهر سه شنبه در ديدار با سركنسول جمهوري آذربايجان در ایران اضافه کرد: دولت آذربایجان باید در اين زمينه اقدامات جدي به عمل آيد تا مشكلي در روابط في مابين به وجود نيايد .

وی با بیان اینکه باید با گسترش روابط في مابين و تقويت آن بتوانيم رفاه بيشتر را به مردم هر دو طرف هديه كنيم، از سركنسول آذربايجان خواست پيغام صلح و دوستي مردم و مسئولان ايران بویژه مردم استان اردبيل را به مردم و مسئولان آذربايجان برساند .

استاندار اردبیل به وجود 380 كيلومتر مرز مشترك این استان با جمهوري آذربايجان اشاره کرد و ادامه داد: اردبیل بیشترین پذیرش اتباع آذری را دارد و در این خصوص با احترام و عزت از این افراد پذیرا هستیم.

وی احترام و عزت به اتباع كشورمان توسط آذري ها را مطرح کرد و خواستار هماهنگي هاي قبلي و زمان بندي مناسب در مانورهاي صورت پذيرفته در مرزهاي مشترك از سوي مسئولان آذربايجان شد .

سركنسول آذربايجان نیز در اين نشست هم ضمن تاكيد و تاييد سخنان استاندار اردبيل با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در خردادماه سال جاري و حضور پرشكوه مردم ايران در صحنه سياسي و بازتاب آن در رسانه هاي جهان و بويژه در آذربايجان ابراز خرسندي کرد و آن را موجب تحكيم و گسترش روابط دو جانبه دانست.

علیزاده با اشاره به علاقه مسئولان بلند پايه آذربايجان و ارتباط حسنه و گسترش روابط في مابين، از برنامه ريزي در جهت تقويت اين روابط خبر داد .

وی در عین حال با تاکید بر اینکه باید در حوزه هاي فرهنگي، گسترش روابط اقتصادي و برگزاري نمايشگاه ها و گردشگري سلامت همكاري دو جانبه مناسبي صورت پذيرد، خواستار گسترش اين علاقمندی ها در آينده نزديك شد.

کد مطلب 2201803

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