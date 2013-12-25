آموزش و پرورش در مسیر تحول حرکت مي کند/ هر مدرسه باید پژوهشگاهی موفق باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر توکلی در مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز بستک در جشنواره ستارگان اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش در مسیر تحول حرکت مي کند و در اين راستا سند ملي آموزش و پرورش در حال نهايي شدن است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک با تأکيد بر اين که امروز بايد با توليد داده هاي علمي، جهان پيرامون خود را تسخير کنيم، افزود: آموزش و پرورش با تلاش و اجرای برنامه های مدون خواهد توانست در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی موفق تر عمل کرده و با مساعدت اولیای مدارس انسان های وارسته و شایسته تربیت کند.

وی سرمايه عظيم ملت و جامعه اسلامی ايران را دانش‌آموزان دانست و اضافه کرد: معلمان بستر اين رخداد بزرگ علمي را در شهرستان فراهم می کنند که يکي از شاخص هاي توسعه و پيشرفت، سطح سواد است زیرا نيازمند همت نسل جوان به عنوان پرچمداران حوزه هاي مختلف هستيم.

ناصر توکلی خطاب به دانش‌آموزان گفت: امروز را به‌ خاطر سپرده و آن را سرآغاز موفقيت‌های بعدی خود قرار دهيد، چرا كه با مراقبت و صيانت از آموخته‌های علمی خود و توجه به مبانی اسلامی و دينی خواهيد توانست قله‌های رفيع موفقيت را كسب كنيد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک یکی از مهم‌ترین راه‌های موفقیت دانش‌آموزان را توجه به پژوهش خواند و افزود: درصدد هستیم تا از هر مدرسه به عنوان پژوهشگاهی موفق استفاده کنیم.

وی داشتن استعداد در بین دانش‌آموزان را شرط لازم برای موفقیت خواند و گفت: هر چند که استعداد به تنهایی کافی نیست برخی عوامل دیگر مانند استفاده از فرصت‌ها و برنامه‌ریزی مطلوب و مناسب توسط دانش‌آموزان و دبیران موجب بروز خلاقیت می‌شود.

توکلی هدف از برگزاری این مراسم را تجلیل از زحمات دانش آموزان و ایجاد انگیزه در بین آنان و دیگر دانش آموزان ذکر کرد و گفت: دانش‌آموزانی که به عنوان ستارگان معرفی می‌شوند از وظیفه خطیری برخوردارند زیرا باید برای دیگران الگوی خوبی باشند و همچنین مقرر شده در این هفته طی مراسمی از دانش آموزان پژوهشگر و خلاق شهرستان بستک در استان تجلیل شود.

گفتنی است در ادامه از 68 نفر از ستارگان درخشان دانش‌آموزان شهرستان بستک با اهداء لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.